Trnavské vodárne predĺžili splatnosť faktúr do konca marca

Piešťany 3. februára (TASR) – Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS) so sídlom v Piešťanoch predĺžila splatnosť faktúr svojim odberateľom za prvý štvrťrok 2020. Po novom ich môžu zaplatiť až do konca marca. Pôvodný termín bol v zmysle zmeneného spôsobu fakturácie, na ktorý spoločnosť prešla, koniec januára. Informovala o tom na svojej webovej stránke.



Spoločnosť v polovici januára zákazníkom oznámila, že s platnosťou od začiatku roka 2020 prechádza na nový spôsob fakturovania za opakované dodanie tovarov a služieb. Zákazníkom bude vždy na začiatku kalendárneho štvrťroku vystavovať faktúry na základe technického prepočtu z poslednej vyúčtovacej faktúry. Znamená to, že v januári pošle faktúry na obdobie január až marec, v apríli na obdobie apríl až máj, následne na konci júna zašle vyúčtovanie za prvý polrok. Podobne bude postupovať aj pri mesačných faktúrach. Doteraz TAVOS zasielal spätné faktúry, takže v januári dostali zákazníci na zaplatenie ešte aj faktúry za 2019.



Primátor Piešťan Peter Jančovič sa zúčastnil podľa informácií hovorkyne mesta Drahomíry Moretovej v piatok (31. 1.) na pracovnom stretnutí členov dozornej rady a členov predstavenstva spoločnosti. Žiadali vysvetlenie, prečo o novom systéme fakturácie neboli informovaní vopred ani akcionári, ani občania či podnikatelia. Zároveň žiadal, aby chaos s faktúrami bol vyriešený a ekonomicky neohrozoval veľkú časť občanov i podnikateľov. Následne spoločnosť predĺžila pôvodnú splatnosť faktúr na prvý štvrťrok.