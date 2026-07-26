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Trnavské vodárne získaju na obnovu vodovodu viac ako 2,2 milióna eur
Rekonštrukcia sa bude týkať potrubí vybudovaných v rokoch 1961 až 1988 na troch úsekoch a väčšina prác bude realizovaná bezvýkopovou metódou.
Autor TASR
Piešťany 26. júla (TASR) - Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS) získa na obnovu vodovodu v Piešťanoch nenávratný finančný príspevok vo výške 2.228.102,61 eura. Hlavným cieľom projektu je zníženie strát vody, zabezpečenie spoľahlivého zásobovania obyvateľov pitnou vodou a obnova verejného vodovodu. TASR to uviedla technicko-prevádzková riaditeľka spoločnosti TAVOS Eleonóra Forgóva.
„Predmetom projektu je obnova vodovodu v Piešťanoch v celkovej dĺžke približne 3,2 kilometra. Realizácia je naplánovaná v čase od júla 2026 do novembra 2027,“ ozrejmila. Rekonštrukcia sa bude týkať potrubí vybudovaných v rokoch 1961 až 1988 na troch úsekoch a väčšina prác bude realizovaná bezvýkopovou metódou.
Primátor Piešťan Peter Jančovič uviedol, že distribúcia vody v zastaralom potrubí zo 60. rokov minulého storočia prináša časté poruchy, havarijné stavy a aj straty na dodávkach. „V dnešnej dobe, keď začína byť pitná voda ešte vzácnejšia, je táto investícia pre Piešťany nesmierne dôležitá,“ vysvetlil.
Počas rekonštrukcie budú podľa mesta nevyhnutné aj dočasné odstávky dodávok pitnej vody. O obmedzeniach chce samospráva verejnosť priebežne informovať.
Ako pre TASR uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová, obnova bude rozdelená do troch etáp. Prvý úsek s dĺžkou približne 1,8 kilometra povedie od podchodu na Dopravnej ulici cez Vrbovskú a Ulicu Dominika Tatarku po Krajinskú cestu až k okružnej križovatke s Nitrianskou ulicou a Ulicou A. Dubčeka.
Druhý úsek s dĺžkou viac ako 1,1 kilometra bude smerovať od Vrbovskej cesty k sídlisku Adama Trajana. Tretí úsek s dĺžkou približne 267 metrov povedie od Vajanského cez Nitriansku ulicu k okružnej križovatke pri obchodnom dome.
Projekt je financovaný z Programu Slovensko 2021 - 2027, pričom spolufinancovanie z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu predstavuje 92 percent oprávnených výdavkov. Vodárenská spoločnosť súčasne pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt rekonštrukcie vodovodného potrubia medzi Moravanmi nad Váhom a Bankou.
Forgóva zároveň informovala, že v rámci Programu Slovensko má spoločnosť schválený aj nenávratný finančný príspevok vo výške 614.010,43 eura na projekt rozšírenia splaškovej kanalizácie v obci Abrahám. V súčasnosti prebieha výber dodávateľa stavebných prác a stavebného dozoru.
„Predmetom projektu je obnova vodovodu v Piešťanoch v celkovej dĺžke približne 3,2 kilometra. Realizácia je naplánovaná v čase od júla 2026 do novembra 2027,“ ozrejmila. Rekonštrukcia sa bude týkať potrubí vybudovaných v rokoch 1961 až 1988 na troch úsekoch a väčšina prác bude realizovaná bezvýkopovou metódou.
Primátor Piešťan Peter Jančovič uviedol, že distribúcia vody v zastaralom potrubí zo 60. rokov minulého storočia prináša časté poruchy, havarijné stavy a aj straty na dodávkach. „V dnešnej dobe, keď začína byť pitná voda ešte vzácnejšia, je táto investícia pre Piešťany nesmierne dôležitá,“ vysvetlil.
Počas rekonštrukcie budú podľa mesta nevyhnutné aj dočasné odstávky dodávok pitnej vody. O obmedzeniach chce samospráva verejnosť priebežne informovať.
Ako pre TASR uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová, obnova bude rozdelená do troch etáp. Prvý úsek s dĺžkou približne 1,8 kilometra povedie od podchodu na Dopravnej ulici cez Vrbovskú a Ulicu Dominika Tatarku po Krajinskú cestu až k okružnej križovatke s Nitrianskou ulicou a Ulicou A. Dubčeka.
Druhý úsek s dĺžkou viac ako 1,1 kilometra bude smerovať od Vrbovskej cesty k sídlisku Adama Trajana. Tretí úsek s dĺžkou približne 267 metrov povedie od Vajanského cez Nitriansku ulicu k okružnej križovatke pri obchodnom dome.
Projekt je financovaný z Programu Slovensko 2021 - 2027, pričom spolufinancovanie z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu predstavuje 92 percent oprávnených výdavkov. Vodárenská spoločnosť súčasne pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt rekonštrukcie vodovodného potrubia medzi Moravanmi nad Váhom a Bankou.
Forgóva zároveň informovala, že v rámci Programu Slovensko má spoločnosť schválený aj nenávratný finančný príspevok vo výške 614.010,43 eura na projekt rozšírenia splaškovej kanalizácie v obci Abrahám. V súčasnosti prebieha výber dodávateľa stavebných prác a stavebného dozoru.