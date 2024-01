Trnavské VŠ čakajú na iniciatívu rezortu školstva k bezpečnosti

Trnava 15. januára (TASR) - Trnavská univerzita (TU) a Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) so sídlom v Trnave, rovnako ako ostatné vysoké školy (VŠ) na Slovensku by privítali systémovú iniciatívu ministerstva školstva, ktoré by spolu s odborníkmi na výnimočné krízové situácie spracovali odporúčania a návody, ako takýmto situáciám predchádzať a v nich postupovať. Zhodli sa na tom v odpovedi na otázku TASR o bezpečnostných opatreniach v školách v súvislosti s nedávnym tragickým incidentom v Prahe.



"Na UCM máme len pár predpisov a smerníc, kde sa takáto problematika rieši. Je zákaz nosenia strelných a bodných zbraní do priestorov školy, v študentskom poriadku je definované, ako sa majú študenti správať na akademickej pôde. Všetko sú to však len formálne predpisy a dodržiavanie a najmä kontrola ich ustanovení je v súčasných podmienkach veľmi obťažná," uviedol prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou Andrej Brník.



Miloš Lichner, poverený výkonom funkcie rektora TU, uviedol, že zaistenie bezpečnosti v objektoch TU sa uskutočňuje dodržiavaním platnej legislatívy a vnútorných predpisov, ktoré určujú podmienky vstupu do objektov univerzity. "Technickým zabezpečením vo forme kamier vo všetkých objektoch a tiež personálnym zabezpečením - vrátnikmi-informátormi, ktorí sú pravidelne školení, aby si všímali podozrivé osoby, sú oprávnení ich zastaviť a preveriť účel ich vstupu na akademickú pôdu. Máme tiež vypracovaný krízový plán i metodiku činnosti v prípade vzniku mimoriadnej udalosti," informoval.



Škola aktuálne pripravuje pre študentov i zamestnancov workshop vedený profesionálnym odborníkom, zameraný na správne reakcie a správanie v prípade nebezpečenstva a ohrozenia. Aj UCM je podľa vyjadrenia Brníka vystavená riziku podobného prípadu ako na univerzite v Prahe, pretože bezpečnostné opatrenia na väčšine univerzít na Slovensku nepredpokladajú vznik situácie, ktorá nastala v Česku. "Môžeme sa však z toho poučiť a posilniť bezpečnosť spoločne a systémovo," konštatoval. Okrem strategických dokumentov je podľa neho nutná aj investícia do infraštruktúry, psychologickej prevencie a ďalších dôležitých aspektov, ktoré priamo súvisia s témou.