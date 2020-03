Trnavské zastupiteľstvo má riešiť personálne otázky, možno nebude

Trnava 19. marca (TASR) – Mimoriadne mestské zastupiteľstvo zvolal na 24. marca primátor Trnavy Peter Bročka. Tri z piatich bodov zverejneného programu sa týkajú personálnych otázok. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.



Poslanci by mali voliť na nasledujúce šesťročné obdobie nového hlavného kontrolóra. Primátor podáva aj návrh na odvolanie doterajšieho riaditeľa Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava a na dočasné poverenie riadením do času výberového konania.



Rovnako predkladá návrh na vymenovanie nového náčelníka Mestskej polície. Materiály k zastupiteľstvu, ktoré sa nachádzajú na webe mesta, nateraz neobsahujú konkrétnejšie informácie. Výberové konanie na náčelníka je ohlásené na 20. marca, funkcie by sa mal úspešný uchádzač ujať od 1. apríla.



Či sa však bude zasadnutie konať, je otázne. "Mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré sa malo konať v utorok (24. 3.), sa s najväčšou pravdepodobnosťou neuskutoční," uviedol primátor mesta Peter Bročka ešte v nedeľu (15. 3.) po zasadnutí krízového štábu.



Zasadnutia zastupiteľstiev v tomto období neodporúča ani Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). "Prosíme dodržiavajte a rešpektujte všetky opatrenia vlády a rokovania obecných zastupiteľstiev (OZ) presuňte, resp. odložte na neskorší termín pokiaľ sa situácia neupokojí a zvážte nevyhnutnosť rokovania OZ,“ vyzýva obce a mestá ZMOS na svojej webovej stránke.