Trnavské zastupiteľstvo nesúhlasí so zrušením voľna 17. novembra
Vládna koalícia v rámci konsolidácie verejných financií schválila, že 17. november už nebude spojený s dňom pracovného pokoja. Zostáva však štátnym sviatkom.
Autor TASR
Trnava 28. októbra (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Trnave vyjadrilo na utorkovom zasadnutí nesúhlas s degradáciou štátneho sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu, ktorý už nebude dňom pracovného pokoja. Toto opatrenia považuje za snahu o oslabenie historickej pamäte a zľahčovanie hodnôt, na ktorých stojí spoločnosť na Slovensku.
Mestské zastupiteľstvo považuje 17. november za symbol hodnôt ako sú sloboda, demokracia, občianska angažovanosť, sloboda prejavu a vyznania a decentralizácie moci. „MsZ mesta Trnava konštatuje, že konsolidácia verejných financií by nemala ísť na úkor dôležitých symbolov občianskej súdržnosti,“ uvádza sa v uznesení, ktoré pôvodne predložil mestský poslanec Rastislav Mráz.
Viceprimátor Trnavy Marcel Krajčo informoval, že všetci zamestnanci tamojšieho mestského úradu a príslušných organizácií budú mať 17. novembra voľno. Podčiarkol dôležitosť sviatku pre demokraciu.
