Trnavské zastupiteľstvo prerokuje i petíciu za škôlku na Narcisovej

Trnava 12. februára (TASR) – Prvá tohtoročná schôdza mestského zastupiteľstva (MsZ) v Trnave má na programe 15 bodov, z nich majetkové záležitosti zahŕňajú ďalších 23 bodov. Poslanci budú rokovať o návrhu na poskytnutie dotácií z mestského rozpočtu v roku 2023 aj o návrhu na voľbu ďalších členov z radov občanov do stálych komisií mestského zastupiteľstva a do výborov mestských častí. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Medzi návrhmi všeobecne záväzných nariadení (VZN) je zmena VZN o udeľovaní ocenení mesta Trnava, ktorá nepočíta so špeciálnou komisiou na posudzovanie návrhov, o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej a materskej školy a školského zariadenia, tiež výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach. Zaradená je aj ďalšia zmena VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Zastupiteľstvo sa plánuje na rokovaní v utorok (14. 2.) venovať aj petícii za zachovanie škôlky na Narcisovej ulici.