Trnavského arcibiskupa J. Oroscha operovali, jeho stav sa vyvíja dobre

Na snímke trnavský arcibiskup Ján Orosch. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autor TASR
Trnava 4. mája (TASR) - Trnavský arcibiskup Ján Orosch absolvoval v sobotu (2. 5.) chirurgický zákrok v oblasti tráviaceho traktu. Operácia prebehla bez komplikácií. Zdravotný stav arcibiskupa sa vyvíja veľmi dobre, informoval hovorca Trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík.

„Trnavský arcibiskup zostáva nateraz v odbornej starostlivosti lekárov, kde sa podrobuje štandardnej pooperačnej rekonvalescencii, ktorá sa vyvíja priaznivo,“ priblížil Kolenčík s tým, že arcibiskup absolvoval operačný zákrok v trnavskej nemocnici. „Prosíme o duchovnú podporu a modlitby za jeho skoré úplné zotavenie,“ doplnil.
