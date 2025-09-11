< sekcia Regióny
Trnavskému kraju sa podarilo v zachrániť Kampus
Bolo to v spolupráci s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou. Hrozilo, že tento projekt zanikne.
Autor TASR
Trnava 11. septembra (TASR) - Kampus Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) privítal šesť nových obyvateľov pred začiatkom akademického roka. Ide o ročný rezidenčný program so školeniami, mentoringom a workshopmi, ktorý za šesť uplynulých ročníkov prepojil desiatky talentovaných študentov, má pred sebou novú kapitolu v spolupráci s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou (KIRA). Predseda TTSK Jozef Viskupič to ohlásil vo štvrtok na tlačovom brífingu v priestoroch Kampusu v Trnave.
Ako uviedol, hrozilo, že tento projekt zanikne. „Vstúpila do toho Krajská inovačná rozvojová agentúra a pripravili sme spôsob, ako v ňom pokračovať. Súkromný sektor bezplatne ponúkne svoje priestory, my budeme zodpovední za energetickú náročnosť a projekt bude pokračovať nielen pre študentov, ktorí budú účastníci a bude im poskytované ubytovanie, ale aj širšie pre potreby stredoškolskej aj vysokoškolskej mládeže,“ ozrejmil.
Viskupič doplnil, že Trnava je domovom troch univerzít, kraj má okrem toho v gescii 44 verejných škôl a ďalších 18, ktoré pôsobia v súkromnom alebo cirkevnom zriaďovateľskom móde. „Sme za stredné školstvo primárne zodpovední zároveň z hľadiska ubytovacích kapacít. Na našich internátoch máme 250 lôžok, ktoré poskytujeme aj všetkým trom univerzitám. Preto som rád, že prišlo k dohode medzi súkromným sektorom a verejným sektorom v spojení s európskymi peniazmi,“ priblížil.
Zástupca riaditeľa KIRA Marek Krnáč vysvetlil, že agentúra získala financie z eurofondov na realizáciu projektov, prostredníctvom čoho posilní inovačný ekosystém TTSK. „Tento náš projekt stojí na piatich pilieroch, ktorými sú talent, priemysel pre 21. storočie, zelená budúcnosť, digitálna transformácia a inteligentná mobilita, do tohto projektu sme vložili aj pokračovanie rezidenčného a mentoringového programu Kampus,“ priblížil.
Avizoval, že projekt bude obohatený. „Nebudeme sa zameriavať len na šiestich rezidentov, ako tomu by bolo doteraz, ale program bude inkluzívnejší a bude sa zameriavať na rozširovanie vzdelávania pre všetkých záujemcov, či už sú to stredoškoláci, vysokoškoláci alebo aj širšia verejnosť,“ zhrnul. Doplnil tiež, že výberové konania na účastníkov projektu sú náročné a študenti neplatia žiadne nájomné.
Ako uviedol, hrozilo, že tento projekt zanikne. „Vstúpila do toho Krajská inovačná rozvojová agentúra a pripravili sme spôsob, ako v ňom pokračovať. Súkromný sektor bezplatne ponúkne svoje priestory, my budeme zodpovední za energetickú náročnosť a projekt bude pokračovať nielen pre študentov, ktorí budú účastníci a bude im poskytované ubytovanie, ale aj širšie pre potreby stredoškolskej aj vysokoškolskej mládeže,“ ozrejmil.
Viskupič doplnil, že Trnava je domovom troch univerzít, kraj má okrem toho v gescii 44 verejných škôl a ďalších 18, ktoré pôsobia v súkromnom alebo cirkevnom zriaďovateľskom móde. „Sme za stredné školstvo primárne zodpovední zároveň z hľadiska ubytovacích kapacít. Na našich internátoch máme 250 lôžok, ktoré poskytujeme aj všetkým trom univerzitám. Preto som rád, že prišlo k dohode medzi súkromným sektorom a verejným sektorom v spojení s európskymi peniazmi,“ priblížil.
Zástupca riaditeľa KIRA Marek Krnáč vysvetlil, že agentúra získala financie z eurofondov na realizáciu projektov, prostredníctvom čoho posilní inovačný ekosystém TTSK. „Tento náš projekt stojí na piatich pilieroch, ktorými sú talent, priemysel pre 21. storočie, zelená budúcnosť, digitálna transformácia a inteligentná mobilita, do tohto projektu sme vložili aj pokračovanie rezidenčného a mentoringového programu Kampus,“ priblížil.
Avizoval, že projekt bude obohatený. „Nebudeme sa zameriavať len na šiestich rezidentov, ako tomu by bolo doteraz, ale program bude inkluzívnejší a bude sa zameriavať na rozširovanie vzdelávania pre všetkých záujemcov, či už sú to stredoškoláci, vysokoškoláci alebo aj širšia verejnosť,“ zhrnul. Doplnil tiež, že výberové konania na účastníkov projektu sú náročné a študenti neplatia žiadne nájomné.