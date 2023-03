Trnavskí cestári mali o 40 percent menej výkonov oproti zime 2021/2022

Trnava 10. marca (TASR) – Správe a údržbe ciest (SÚC) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) klesli výkony zimnej údržby za obdobie od 1. decembra 2022 do 28. februára 2023 na 60 percent oproti rovnakému obdobiu v predchádzajúcej zime.



"Vďaka priaznivým poveternostným podmienkam sme v uplynulých týždňoch nevykonávali zimnú údržbu. Keďže predpoveď počasia na nasledujúce dni vyzerá prajne, plánujeme od 15. marca prejsť zo zimnej na letnú údržbu," uviedla SÚC TTSK.



Ako doplnila, vozidlá ostanú k dispozícii so zimnými nadstavbami, no zmenia sa pracovné zmeny z 12-hodinových na 8-hodinové. "Oproti predchádzajúcim obdobiam sa ušetrilo približne 600.000 eur na posypoch a optimalizácii dispečerskej služby a pohotovosti," informovala správa a údržba ciest.



Z posypových materiálov sa napríklad počas daného obdobia minulo 11.193 litrov soľanky, kým sezónu predtým to bolo 27.850 litrov. Rozdiel je aj v počte výkonov.



Pri pluhovaní najazdili vozidlá organizácie 8102 kilometrov (km), kým v porovnateľnom období minulej sezóny to bolo 20.090 km. Pri posýpacích prácach to bolo v sledovanom období o viac ako 20.000 km menej a na presunoch najazdili vozidlá organizácie o približne 11.000 km menej oproti rovnakému obdobiu predchádzajúcej zimnej sezóny.