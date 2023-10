Trnavskí colníci našli 1805 falošných motorových píl

Trnava 19. októbra (TASR) - Falzifikáty motorových píl v hodnote zhruba milión eur skončili v rukách príslušníkov finančnej správy Colného úradu Trnava. Podarilo sa ich odhaliť počas kontroly tovaru pri diaľničnom odpočívadle R7 Dunajská Streda - Bratislava. Informovala o tom hovorkyňa CÚ Iveta Zlochová.



Ozbrojení príslušníci finančnej správy zo Stanice CÚ Veľký Meder počas kontroly zastavili nákladné auto, ktoré podľa predložených dokladov prepravovalo tovar z Číny do Belgicka. "Do Európskej únie vstúpilo cez Litvu, odkiaľ malo smerovať do Poľska, Nemecka a cieľovou destináciou malo byť Belgicko. Z doposiaľ nezistených príčin sa však nachádzalo na Slovensku," uviedla Zlochová.



Po odstránení colnej uzávery hliadka našla motorové píly, ktoré vykazovali znaky napodobenín originálnych výrobkov známej značky. Z dôvodu, že išlo o podozrenie, že môže ísť o porušovanie práv duševného vlastníctva ochrannej známky, kontaktovali oprávnenú osobu, ktorá ich podozrenie potvrdila. "Išlo o 1805 kusov píl. Škoda, ktorá by vznikla predajom týchto falzifikátov na trhu, bola majiteľom ochrannej známky predbežne vyčíslená na 1,082 milióna eur," opísala hovorkyňa. Vzhľadom na podozrenie zo spáchania trestného činu v oblasti duševného vlastníctva prípad prevzal Kriminálny úrad finančnej správy.