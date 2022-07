Trnavskí hygienici kontrolovali stav pieskovísk

Trnava 1. júla (TASR) - Odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie vybraných indikátorov mikrobiologického a parazitárneho znečistenia bol súčasťou kontroly detských pieskovísk v Trnave a Piešťanoch. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trnave odobral v uplynulých týždňoch spolu 11 vzoriek piesku, výsledky ukázali, že všetky požiadavkám vyhoveli. Informoval o tom riaditeľ RÚVZ Trnava Tomáš Hauko.



"Skontrolovali sme piesok z ôsmich pieskovísk pri materských školách a z troch verejných. Šesť bolo v Trnave a päť v Piešťanoch," uviedol Hauko. Prevádzkovatelia pieskovísk boli aj napriek vyhovujúcim výsledkom upozornení, že sú povinní zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie. Hauko pripomenul, že počas sezóny musia prevádzkovatelia pieskovisko čistiť, prekopávať, prehrabávať a polievať vodou pitnou alebo zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie, a to najmenej raz za dva týždne. "Sezóna pieskovísk trvá od 1. marca do 30. novembra. O čistení a udržiavaní pieskoviska si musia viesť záznamy," informoval.



Hry detí na pieskoviskách prinášajú okrem radosti aj viaceré zdravotné riziká. "Pri nedostatočnej hygiene sa môžu nakaziť rôznymi bakteriálnymi a parazitárnymi ochoreniami, ako sú toxokaróza, toxoplazmóza, giardióza, shigelóza, salmonelóza. Najčastejším zdrojom parazitárnych infekcií sú exkrementy psov a mačiek. Pokiaľ ide o mechanické poranenia, deti sa môžu poraniť sklom i injekčnými striekačkami," upozornil hygienik.



V rámci prevencie je dôležité pozorovať dieťa pri hre a zabrániť mu, aby si dávalo ruky do úst a konzumovalo piesok. Nebezpečným môže byť aj zlozvyk rodičov prikrmovať dieťa počas hry na piesku. Dôležité je tiež zabránenie vstupu voľne pobiehajúcich zvierat na plochu pieskoviska.



Hra v piesku je pre deti aj napriek rizikám veľmi prospešná, preto by ju rodičia nemali deťom zakazovať. Piesok poskytuje veľa možností, ktoré pomáhajú deťom rozvíjať motorické zručnosti a koordináciu, logické myslenie a predstavivosť.