Aj trnavkí policajti sa zapojili do zbierky na pomoc utečencom

Nitra/Trnava 5. marca (TASR) – Policajti i občianski zamestnanci polície v Nitrianskom i Trnavskom kraji sa zapojili do zbierky určenej na pomoc utečencom z Ukrajiny. Policajti z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre v priebehu tohto týždňa vyzbierali pre ľudí unikajúcich pred vojnou trvanlivé potraviny, šatstvo, hygienické potreby a hračky. Zbierku odovzdali Diecéznej charite v Nitre, ktorá ich najefektívnejšie a najrýchlejšie adresuje tam, kde ich najviac treba, informovala nitrianska polícia.



Policajtom z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave poskytlo zoznam potrebných vecí vedenie obce Ubľa. „Za dva dni sa nám podarilo dať dokopy veci za niekoľko tisíc eur. Kolegovia vezú do Uble auto plné jednorazových tanierov, príborov a pohárov, teplé deky, vankúše či spacie vaky. Do auta sa zmestili aj potrebné čistiace prostriedky, dezinfekcie a jednorazové rukavice,“ potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.