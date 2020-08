Trnavskí policajti sa vracajú na priechody, pozor dajú na školákov

Trnava 29. augusta (TASR) - S návratom detí do školských lavíc rozbieha aj tento rok Mestská polícia (MsP) mesta Trnava celoročné dopravno-preventívne aktivity zamerané na bezpečnosť chodcov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Pod heslom Bezpečne cez zebru budú príslušníci mestskej polície od septembra opäť dbať na bezpečnosť najmenších účastníkov cestnej premávky, ktorí dennodenne dochádzajú peši do školy. "Hliadky sú systematicky rozmiestňované na priechody pre chodcov v blízkosti základných škôl a predškolských zariadení počas celého roka. V prvý školský deň sa vraciame do terénu, pričom sme pripravili akciu pre deti aj ich rodičov. Budeme klásť dôraz najmä na dodržiavanie pravidiel zo strany vodičov a peších," uviedla Petra Nemečková z MsP Trnava.



V stredu 2. septembra ráno medzi 7.20 a 8.00 h budú mestskí policajti pred štyrmi základnými školami, na Ulici Jána Bottu, Maxima Gorkého, na Námestí Slovenského učeného tovarišstva a pred ZŠ s MŠ Angely Merici, hovoriť s chodcami o bezpečnosti a o rizikách spojených s nedodržiavaním pravidiel cestnej premávky. Okoloidúcim budú rozdávať reflexné prvky a informačné letáky.



"V niektorých lokalitách je naša prítomnosť potrebná každý deň pred začiatkom školského vyučovania, keďže je tu v rannom čase zvýšená koncentrácia detí a hrozí kolízia chodcov s vozidlami," doplnila Nemečková. Školákov budú v týchto miestach po priechodoch prevádzať príslušníci mestskej polície počas celého školského roka.