Trnavskí policajti sa zúčastnili na ozbrojenom cvičení v Brne

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Podobné cvičenia sú podľa polície mimoriadne dôležité.

Autor TASR
Trnava 17. septembra (TASR) - Vedenie Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trnave sa v pondelok (15. 9.) zúčastnilo na cvičení v Janáčkovom divadle v Brne. Zasahovali proti ozbrojenému útočníkovi, ktorý spustil streľbu zo samopalu priamo uprostred baletného vystúpenia. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Ako uviedla, podobné cvičenia sú mimoriadne dôležité. „Preto ich vykonávame aj my, pričom hľadáme inšpiráciu a vymieňame si skúsenosti aj so zahraničnými partnermi. Pri príprave na náročné zásahy, nielen proti aktívnym strelcom, sa vždy riadime heslom ‚ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku‘,“ priblížila polícia.

