< sekcia Regióny
Trnavskí policajti sa zúčastnili na ozbrojenom cvičení v Brne
Podobné cvičenia sú podľa polície mimoriadne dôležité.
Autor TASR
Trnava 17. septembra (TASR) - Vedenie Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trnave sa v pondelok (15. 9.) zúčastnilo na cvičení v Janáčkovom divadle v Brne. Zasahovali proti ozbrojenému útočníkovi, ktorý spustil streľbu zo samopalu priamo uprostred baletného vystúpenia. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, podobné cvičenia sú mimoriadne dôležité. „Preto ich vykonávame aj my, pričom hľadáme inšpiráciu a vymieňame si skúsenosti aj so zahraničnými partnermi. Pri príprave na náročné zásahy, nielen proti aktívnym strelcom, sa vždy riadime heslom ‚ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku‘,“ priblížila polícia.
Ako uviedla, podobné cvičenia sú mimoriadne dôležité. „Preto ich vykonávame aj my, pričom hľadáme inšpiráciu a vymieňame si skúsenosti aj so zahraničnými partnermi. Pri príprave na náročné zásahy, nielen proti aktívnym strelcom, sa vždy riadime heslom ‚ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku‘,“ priblížila polícia.