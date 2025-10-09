< sekcia Regióny
Trnavskí policajti si posvietili na vodičov na diaľnici
Policajti zistili 19 prekročení maximálnej povolenej rýchlosti, z ktorých v dvoch prípadoch vec riešili v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti.
Autor TASR
Trnava 9. októbra (TASR) - Trnavskí policajti sa počas stredajšej (8. 10.) dopravno-bezpečnostnej akcie zamerali na vodičov jazdiacich po diaľnici D1. Zistili 39 priestupkov. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Policajti zistili 19 prekročení maximálnej povolenej rýchlosti, z ktorých v dvoch prípadoch vec riešili v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti. „Dvaja vodiči boli riešení za prekročenie maximálnej hmotnosti ich vozidla, šiesti vodiči nákladných vozidiel nedodržali pravidlá pracovného času a odpočinku a 12 previnilcov nemalo zaplatenú diaľničnú známku,“ spresnili.
