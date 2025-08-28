< sekcia Regióny
Trnavskí poslanci budú rokovať o zásadných majetkových záležitostiach
Autor TASR
Trnava 28. augusta (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Trnave sa bude na pondelkovom (1. 9.) mimoriadnom zasadnutí venovať piatim bodom, ktoré je potrebné prerokovať kvôli administratívnym lehotám ešte pred termínom riadneho zasadnutia naplánovaného na utorok 16. septembra. Ako informovala hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová, rokovať sa bude aj o zásadných majetkových záležitostiach.
„Medzi predkladanými materiálmi sú i dve významné témy týkajúce sa majetku mesta. Prvou je predaj mestského pozemku na Spartakovskej ulici, kde má vzniknúť jedinečná výšková dominanta. Pre Trnavu to bude najväčšia architektonická výzva za posledné desaťročia. Mesto nemá ambíciu byť investorom tejto stavby, bude však dohliadať na kvalitu jej architektúry,“ priblížila. Za predaj pozemku by mala samospráva zinkasovať viac ako sedem miliónov eur.
Druhým majetkovým bodom je nákup pozemku na Veternej ulici. „Trnavčania ho poznajú ako ‚cirkusový‘, pretože tam občas stával cirkus či kolotoče, priestor je však dlhodobo prázdny a nevyužitý,“ doplnila. Mesto po schválení poslancami získa tento pozemok pri vodojeme do svojho majetku od spoločnosti Tesco Stores SR za nadobúdajúcu hodnotu menej než 100 eur za štvorcový meter.
„Je to ďalší strategický nákup pozemkov v blízkosti centra Trnavy. Toto územie má veľký potenciál a nastal čas premeniť ho na kvalitný mestský urbanizmus a mestskú infraštruktúru. Do tej doby bude pozemok slúžiť ako veľkokapacitné parkovisko, k čomu už pripravujeme projektovú dokumentáciu,“ priblížil primátor Trnavy Peter Bročka. Samospráva zároveň pracuje na zadaní, podľa ktorého by sa mal „cirkusový pozemok“ zmeniť na funkčný a estetický priestor spojený s moderným mestským bývaním. Architektonická súťaž by mala byť vyhlásená počas jesene.
