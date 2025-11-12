< sekcia Regióny
Trnavskí poslanci: November 1989 patrí medzi najvýznamnejšie medzníky
Dôležitým výdobytkom Nežnej revolúcie bolo podľa ich slov aj obnovenie autentickej obecnej, mestskej a regionálnej samosprávy.
Autor TASR
Trnava 12. novembra (TASR) - Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorý si každoročne pripomíname 17. novembra, patrí spolu so vznikom Československa a Slovenským národným povstaním medzi tri najvýznamnejšie medzníky moderných slovenských dejín. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré schválilo Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na stredajšom zasadnutí.
„TTSK vytvorí vo svojej pôsobnosti podmienky, aby sa zamestnanci a študenti, všade tam, kde to okolnosti umožňujú, mohli osobne zúčastniť na spomienkových podujatiach, kultúrnych a vzdelávacích aktivitách organizovaných pri tejto príležitosti, alebo si pripomenúť tento deň individuálnou formou,“ zdôraznili krajskí poslanci v uznesení, ktoré reaguje na zrušenie 17. novembra ako dňa pracovného pokoja v dôsledku konsolidačných opatrení vlády.
Tento štátny sviatok má podľa krajskej samosprávy v kolektívnej pamäti občanov SR nezastupiteľné miesto ako symbol nenásilného odporu proti totalite a obratu k demokratickému politickému zriadeniu. Zároveň priamo nadväzuje na posolstvo Dňa študentstva. „Udalosti 17. novembra 1989 položili základ dnešného života v slobodnej krajine. Odvaha občanov, predovšetkým študentov, ktorí sa v Bratislave a Prahe postavili za svoje základné práva, ukončila vyše 40-ročnú vládu komunistickej strany udržiavanej násilím a represiami,“ doplnili krajskí poslanci.
Dôležitým výdobytkom Nežnej revolúcie bolo podľa ich slov aj obnovenie autentickej obecnej, mestskej a regionálnej samosprávy. „Silná a autonómna samospráva sa tak stala jedným zo základných pilierov demokratického ústavného zriadenia,“ zdôraznili s tým, že udalosti Novembra 1989 umožnili Slovensku vstúpiť do Európskej únie a NATO i bezproblémovú cezhraničnú spoluprácu s inými krajinami. „Bez odvážneho odmietnutia komunistického režimu by sme dnes nemohli sedieť pri európskom stole ako rovnocenní partneri,“ podčiarkli.
Predseda TTSK Jozef Viskupič poukázal na to, že krajský úrad zostane 17. novembra zatvorený. „Navrhujem, aby sme riaditeľom organizácií župy, stredným odborným školám, kultúrnym inštitúciám, zariadeniam sociálnych služieb, správe a údržbe ciest odporučili, aby postupovali rovnako tam, kde to prevádzkové podmienky umožňujú,“ povedal predseda TTSK.
Predseda TTSK Jozef Viskupič poukázal na to, že krajský úrad zostane 17. novembra zatvorený. „Navrhujem, aby sme riaditeľom organizácií župy, stredným odborným školám, kultúrnym inštitúciám, zariadeniam sociálnych služieb, správe a údržbe ciest odporučili, aby postupovali rovnako tam, kde to prevádzkové podmienky umožňujú,“ povedal predseda TTSK.