Trnavskí poslanci odvolali náčelníka mestskej polície

Trnava 11. februára (TASR) – Mestské zastupiteľstvo (MsZ) odvolalo dlhoročného náčelníka Mestskej polície (MsP) Trnava Igora Kelešiho. Urobilo to na návrh primátora Petra Bročku, ktorý žiadal mimo avizovaného programu zaradiť tento bod do utorkovej schôdze. Za odvolanie hlasovalo 19 a proti nemu bolo sedem poslancov.



Ako dôvod odvolania Bročka na zasadnutí uviedol, že si už nedokáže predstaviť spoluprácu s aktuálnym vedením MsP. Povedal, že MsP pracuje na úrovni 90. rokov a je načase, aby sa prebudila do roku 2020. Podľa jeho slov bude nasledovať audit a následne nová organizačná štruktúra MsP Trnava.



Keleši bol prvým a zatiaľ jediným náčelníkom MsP od jej vzniku. Za náčelníka sa postavilo petíciou 56 pracovníkov MsP, poslanecký zbor listom oslovil aj Ján Andrejko, prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska. Vyzdvihol Kelešiho prácu v prospech MsP i združenia, ktorého je prvým viceprezidentom, jeho dlhoročné skúsenosti, spoluprácu, za čo bol ocenený viacerými oceneniami. Keleši je aktuálne aj členom expertnej skupiny na tvorbu legislatívy pre elimináciu diváckeho násilia. V MsP Trnava pôsobil 25 rokov, od jej založenia. V súčasnosti si čerpá dovolenku, čo bolo dôvodom jeho neprítomnosti na schôdzi MsZ.