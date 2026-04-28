Trnavskí poslanci opätovne zvolili za hlavnú kontrolórku Černayovú
Autor TASR
Trnava 28. apríla (TASR) - Mestskí poslanci v Trnave opätovne zvolili za hlavnú kontrolórku mesta Moniku Černayovú. Hlavnej kontrolórke bude od 1. mája plynúť nové šesťročné funkčné obdobie.
Černayovú zvolili mestskí poslanci v utorok v prvom kole voľby. Na zvolenie v prvom kole potrebovala 16 hlasov. Za jej opätovné zvolenie hlasovalo 23 poslancov mesta Trnava.
Prihlášky do voľby na hlavného kontrolóra mesta predložilo v termíne do 14. apríla sedem kandidátov. Na utorkovom rokovaní mestského zastupiteľstva mali priestor na krátku prezentáciu a následne mohli odpovedať na prípadné otázky.
Černayová poukázala na to, že vo svojich správach dáva nielen odporúčania na odstránenie nedostatkov, ktoré vyplývajú z nesúladu so zákonom alebo s internými normami riadenia. „Ale dávam aj ďalšie odporúčania, kde síce nebol zistený nesúlad so zákonom, ale vidím tam priestor na zlepšenie,“ povedala.
