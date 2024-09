Trnavskí poslanci prerokovali upozornenie prokurátora o referende

Trnava 17. septembra (TASR) - Trnavskí poslanci prerokovali na utorkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva upozornenie prokurátora súvisiace so spôsobmi informovania o vyhlásenom miestnom referende a znením časti vlani novelizovaného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o organizácii miestneho referenda.



Prokurátor Okresnej prokuratúry Trnava v upozornení zdôraznil, že podľa zákona o obecnom zriadení musí byť oznámenie o vyhlásení miestneho referenda zverejnené minimálne tromi spôsobmi - na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce a tiež iným spôsobom určeným obecným zastupiteľstvom.



Trnavské mestské zastupiteľstvo vlani pri vyhlásení miestneho referenda o parkovacej politike neurčilo iný spôsob oznámenia. "Takúto úlohu zákon obecnému zastupiteľstvu vyslovene zveruje (ukladá)," upozornil prokurátor s tým, že zastupiteľstvo nesplnením tejto povinnosti nekonalo v intenciách zákona.



Právny odbor trnavskej radnice vo svojom stanovisku reagoval, že mandát poslanca je založený na princípe rozhodovania sa podľa svojho vedomia a svedomia a preto nie je možné ani do budúcna garantovať naplnenie tohto zákonného očakávania.



Prokurátor navrhol aj úpravu časti VZN o organizácii miestneho referenda. Konkrétne odseku, ktorý sa týka doručovania oznámenia o konaní miestneho referenda domácnostiam. Mestskí poslanci v nadväznosti na to uložili právnemu odboru trnavského mestského úradu povinnosť predložiť do konca tohto roka upravený návrh príslušného odseku VZN na rokovanie zastupiteľstva.



Prokuratúra konala na podklade opakovaného podnetu podaného advokátskou kanceláriou za Rudolfa Krajčoviča, predsedu petičného výboru za vyhlásenie referenda o zrušení parkovacej politiky mesta Trnava. Miestne referendum sa uskutočnilo v januári 2024, bolo neplatné, celková účasť dosiahla 30,41 percenta oprávnených voličov.