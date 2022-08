Trnavskí poslanci rozhodnú o štvrtej aktualizácii rozpočtu

Trnava 18. augusta (TASR) – V posledný augustový deň by sa malo konať v Trnave mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Radnica na jeho program zaradila v poradí štvrtú aktualizáciu rozpočtu 2022 o zmene použitia rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov. Uvádza to v pripravenom materiáli na rokovanie.



Aktualizácia vyplynula zo schválenia nenávratných finančných zdrojov a z potreby zvýšenia niektorých výdavkových položiek. "Schválenie grantových zdrojov umožňuje v aktualizácii uvoľnenie viazaných vlastných finančných prostriedkov a ich použitie na financovanie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu chodníkov a vybudovanie cyklotrasy, na majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie pozemkov a na financovanie výstavby fotovoltaických elektrární na budovách Strediska sociálnej starostlivosti," uvádza radnica.



Na obnovu komunikácií sa okrem iného počíta so sumou 700.000 eur, na výstavbu cestičky pre cyklistov a chodníka na Piešťanskej ulici 406.000 eur, fotovaltaické panely pre stredisko sociálnej starostlivosti by mali vyjsť na 280.000 eur. Na majetkoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku je v návrhu suma 2,5 milióna eur.



V rámci použitia rezervného fondu navrhuje aktualizácia použitie zdrojov rezervného fondu alokovaného na sociálne účely vo výške 300.000 eur na finančnú výpomoc pre Rímskokatolícku cirkev – Trnavskú arcidiecézu na dofinancovanie dokončenia výstavby Centra pomoci človeku pri sv. Helenke.