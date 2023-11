Trnavskí poslanci schválili podmienky letných terás na zimu

Trnava 2. novembra (TASR) – Sumu desať centov za štvorcový meter na deň budú platiť prevádzkovatelia exteriérových sedení v Trnave, ktorí budú chcieť svoje letné terasy prevádzkovať aj mimo sezóny. Zimné obdobie pre tento prípad mesto počíta od 6. novembra do konca februára, následne je platba v riadnej sezóne dvojnásobná. Schválilo to trnavské mestské zastupiteľstvo na štvrtkovom zasadnutí.



Mesto stanovilo podmienky pre mimosezónne exteriérové sedenie, ktoré je možné realizovať len vo vyhradenom priestore na to určenom. Taktiež musí byť zachovaný jeho vzhľad ako počas letnej prevádzky a je zakázané umiestňovať akékoľvek pódiá, tiež oplášťovanie exteriérového sedenia a pridávanie zastrešenia, než aké bolo v letnej verzii.



Počas pandémie COVID-19 mesto vyšlo v ústrety obyvateľom i podnikateľom a za prevádzkovanie exteriérových sedení vyberalo symbolické euro.