Trnavskí poslanci schválili zvýšenie miestnych poplatkov

Trnava 3. decembra (TASR) – V budúcom roku zaplatia Trnavčania na miestnych daniach vyššie sumy. Utorkové mestské zastupiteľstvo schválilo nové sadzby daní z nehnuteľností pre fyzické i právnické osoby, za využívanie verejného priestranstva, za psa a začne platiť aj už predtým schválená vyššia daň za ubytovanie. Spolu ide o 3,8 milióna eur navyše do mestskej pokladnice, keď za rok 2019 bol za miestne dane rozpočtovaný príjem 7,56 milióna eur a v roku 2020 je to 11,41 milióna eur. Kritici návrhu na zvýšenie daní z nehnuteľností poukazovali na najvyšší nárast v rámci Slovenska. Zároveň sa počíta s vyšším výberom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu.



Pri dani z nehnuteľnosti ide o nárast výberu zo 7,3 milióna eur v roku 2019 na budúcoročných 11 miliónov eur, pri dani za psa by sa mal výber medziročne zvýšiť z 50.000 eur na 52.500 eur, za záber verejného priestranstva z 15.900 na 19.500 eur, za ubytovanie zo 100.000 eur na 250.000 eur, za odpad z 2,8 milióna na 3,15 milióna eur.



Seniori - obyvatelia mesta nad 62 rokov, a osoby so zdravotným postihnutím majú nárok na 75-percentné zníženie poplatkov. Zastupiteľstvo schválilo návrh poslanca Rastislava Mráza, aby si táto skupina obyvateľov nemusela nárok uplatňovať, ale mala ho automaticky vypočítaný pri vyrubovaní dane. To však bude možné, ako uviedol primátor Peter Bročka, až po konzultovaní s prokuratúrou, či takto nepríde k nesúladu so zákonom. Ak by sa tak stalo, zľavu by získali až po tom, ak by si o ňu požiadali do konca januára, a to opakovane v každom roku.



Dane sa, ako uviedla predkladateľka materiálu, prednostka mestského úradu Katarína Koncošová, naposledy upravovali v roku 2012. Radnica deklarovala, že všetky získané prostriedky použije na investície do škôl, vnútroblokov, mobility a cestnej infraštruktúry, dostupných športovísk a rekonštrukcií verejných priestorov. Zvýšenie jednotlivých poplatkov si vyžiadali legislatívne zmeny, keď na bedrá samospráv prešli viaceré povinnosti, ako obedy zadarmo a podobne.



Pri prerokúvaní návrhu na zvýšenie dane z nehnuteľnosti sa rozvinula široká diskusia. Poslanec Marián Galbavý podal návrh, aby sa súbežne so zvýšením daní rokovalo o úprave platu primátora Trnavy, ktorá má výrazne občanov daňovo zaťažiť. Súčasný príjem primátora je podľa jeho slov vo výške 5738 eur a patrí k najvyšším v rámci Slovenska, v roku 2020 by mal byť spolu s priznaným zvýšením o 60 percent viac ako 6000 eur. Galbavý navrhoval schváliť nulové zvýšenie, jeho návrh poslanci v hlasovaní väčšinou zamietli.