Poslanci Trnavského kraja vytvorili päť klubov

Trnava 7. decembra (TASR) – Spolu päť poslaneckých klubov, o jeden viac ako v uplynulých piatich rokoch, vzniklo na volebné obdobie 2022 - 2026 v zastupiteľstve Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Poslanci sa zišli na rokovaní v stredu v Trnave, okrem iného schválili aj personálne obsadenie 13-člennej Rady TTSK.



V zastupiteľstve budú pôsobiť kluby Szövetség – Aliancia, Nezávislí, Poslanecký klub koalície OĽaNO, SaS a KDH, Klub primátorov a odborníkov a Klub Piešťany. "Nové zloženie krajského zastupiteľstva je pestré. Všetci chceme pokračovať v modernizácii TTSK. Viesť nás pri tom bude prijaté programové vyhlásenie, z ktorého budú vychádzať konkrétne politiky a projekty. Máme jasnú predstavu o tom, ako má náš kraj vyzerať o štyri roky. Verím, že výsledky dosiahneme vďaka spolupráci naprieč názorovým spektrom v poslaneckom zbore. Do diania a rozhodovania budeme aj naďalej vťahovať zástupcov obcí a miest, podnikateľskej aj akademickej sféry či občianskej spoločnosti, pretože spolu tvoríme kraj," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Poslanci schválili oblasti pôsobnosti podpredsedov TTSK a obsadenie komisií zastupiteľstva. Bude v nich po osem poslancov a po štyroch ďalších členov. Možnosť uchádzať sa o členstvo v komisiách bude mať aj verejnosť, pričom tieto nominácie budú schvaľované na nasledujúcom zasadnutí zastupiteľstva.



Poslanci zobrali na vedomie aj informáciu o operačnom pláne zimnej údržby ciest či vykonaných zmenách aktuálneho rozpočtu. "V aktuálnom kontexte energetickej krízy sme sa rozhodli znížiť spotrebu energií v našich organizáciách. Vyčlenili sme 2,8 milióna eur na regulácie kúrenia či zefektívnenia osvetlenia v stredných školách, zariadeniach sociálnych služieb a kultúrnych inštitúciách. To bude mať pozitívny vplyv na naše financie, ako aj životné prostredie," uviedol Viskupič. Zvýšené boli aj kapitálové výdavky na dofinancovanie výstavby telocvične na Gymnáziu Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede. Financuje sa z nich aj zabezpečenie prípravy projektových dokumentácií na vybudovanie piatich nových tried Spojenej školy Rakovice, modernizáciu dielní a zateplenie Strednej priemyselnej školy technickej v Trnave alebo revitalizáciu parku pri Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici.