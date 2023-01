Trnavskí stredoškoláci absolvovali rozvojový dobrovoľnícky program

Trnava 12. januára (TASR) - Rozvojový dobrovoľnícky program, ktorý organizovala Trnavská arcidiecézna charita (TACH) v spolupráci s mládežníckou organizáciou Youth for Equality, ukončilo 40 stredoškolákov. Študenti sa vzdelávali, vyskúšali si dobrovoľníctvo a napokon spracovali vlastný projektový zámer na zlepšenie života jednotlivcom i komunitám. Informovala o tom hovorkyňa TACH Darina Kvetanová Kukuľová.



"Navrhli napríklad aplikáciu pre seniorov, ktorá by im výrazne zjednodušila používanie internetu. Okrem prehľadne členených informácií by v nej našli aj rady, ako sa na internete nestať obeťou podvodu. Zaujal tiež študentský projekt na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí zažívajú rozvod rodičov. Autori by ich zložitým obdobím previedli prostredníctvom skupinových sedení," uviedla. Iná skupina stredoškolákov zase premýšľala o potrebe zelených exteriérových miest, ktoré by ľuďom poskytli útočisko pred slnkom.



Okrem tvorby vlastného projektu sa študenti počas rozvojového programu vzdelávali vo viacerých oblastiach, napríklad ako využiť zručnosti, či o potrebe dobrovoľníctva, do ktorého sa aj zapojili. "Pomáhali pri najväčšej potravinovej zbierke, v sklade s materiálnou a potravinovou pomocou, pri distribúcii novín Charitný spravodaj, ktorý TACH vydáva," doplnila Kvetanová Kukuľová. Organizátori by radi po pozitívnej spätnej väzbe pokračovali v organizácii tohto programu a chcú podporiť študentov pri dokončení ich projektových zámerov aj pri hľadaní externých finančných zdrojov na realizáciu.



Program sa uskutočnil v rámci projektu Dobrovoľníctvo – cesta k rozvoju potenciálu mladých v Trnave s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.