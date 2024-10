Trnavskí študenti práva budú opäť poskytovať bezplatné poradenstvo

Trnava 2. októbra (TASR) - Po letnej pauze pokračuje v Trnave projekt bezplatnej právnej pomoci, ktorú poskytujú študenti práva na Trnavskej univerzite (TU) v Trnave. Poradenstvo budú poskytovať každý pondelok od 8.45 do 10.00 h v priestoroch radnice. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Priblížila, že poradenstvo vykonávajú študenti pod dohľadom pedagóga. "Nenahrádzajú činnosť advokátov, notárov a iných osôb poskytujúcich právne služby, no pomôžu občanom zorientovať sa v rôznych právnych otázkach," vysvetlila Majtánová s tým, že projekt potrvá počas zimného semestra do 9. decembra.



Poradenstvo v rámci projektu Právna klinika poskytujú študenti z Katedry občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty TU. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť priestor na vzájomnú pomoc medzi študentmi práva a občanmi Trnavy. "Klienti dostanú základné právne informácie a usmernenia, ktoré môžu byť prínosné v ich životnej situácii, a študenti práva získavajú prax a zlepšujú svoje odborné zručnosti," priblížil supervízor projektu Peter Mészáros. Katedra realizuje projekt v spolupráci s mestom od roku 2016.