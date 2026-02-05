< sekcia Regióny
Trnavskí študenti prezentujú návrhy v rámci výstavy Motýlie krídla
Svoje návrhy prezentuje deväť študentov dnes už štvrtého ročníka, ktorí na projekte pracovali v rámci dvoch odborných predmetov a spracovali celkovú koncepciu výstavy.
Autor TASR
Trnava 5. februára (TASR) - Západoslovenské múzeum (ZsM) v Trnave v spolupráci so Školou umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave pripravilo prezentáciu výtvarno-architektonických návrhov študentov s názvom Motýlie krídla. Verejnosť ju môže navštíviť do 15. marca. Informovala o tom kurátorka projektu a zoologička múzea Anna Šestáková.
„Návštevníci uvidia modely výstavných prvkov, panely v skutočnej veľkosti, technickú dokumentáciu aj digitálne vizualizácie, doplnené o výtvarné modely motýľov,“ priblížila s tým, že prezentácia ponúka svieži pohľad mladých autorov na prepojenie prírody, umenia a tvorivého procesu inšpirovaného fascinujúcim svetom motýľov.
Svoje návrhy prezentuje deväť študentov dnes už štvrtého ročníka, ktorí na projekte pracovali v rámci dvoch odborných predmetov a spracovali celkovú koncepciu výstavy. „Študenti si tak mohli vyskúšať dizajn výstavy podľa zadania v rámci učebného procesu,“ doplnila.
