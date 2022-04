Študenti UCM v Trnave spestrujú voľný čas ukrajinských detí

Trnava 15. apríla (TASR) – Animačný program pre deti ukrajinských utečencov vo veku od dvoch do 14 rokov organizujú raz týždenne v Trnave študenti a pedagógovia Inštitútu manažmentu (IM) Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM). Spájajú tak pomoc a poznatky z predmetov študijného programu Manažment animačných a voľnočasových aktivít. Informovala o tom Lenka Mikle z IM.



„To, čo sa počas štúdia naučia, rovno implementujú do praxe,“ uviedla. V rámci animačných aktivít sa snažia, aby ukrajinské deti prišli na iné myšlienky a na chvíľu zabudli na to, čo sa deje u nich doma.



„Na druhej strane je však dôležité im zaistiť ďalší rozvoj, preto sú jednotlivé aktivity zamerané na konkrétne kognitívne a motorické zručnosti, ktoré je potrebné v kontexte individuálneho veku detí rozvíjať,“ uviedla organizátorka projektu Katarína Stachová.