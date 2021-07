Trnavskí vysokoškoláci promovali netradične v letnom kine

Trnava 9. júla (TASR) – Dve fakulty Trnavskej univerzity usporiadali v piatok promócie v netradičnom priestore. Z dôvodu protipandemických opatrení sa rozhodli pre otvorené hľadisko mestského amfiteátra v Trnave, čo umožnilo končiacim študentom na bakalárskom a magisterskom stupni pozvať väčší počet rodinných príslušníkov, ako by to umožňoval uzatvorený priestor. Podľa dekanky Pedagogickej fakulty (PdF) Viery Peterkovej tak urobili prvýkrát.



V piatok si diplomy prevzalo 180 študentov pedagogickej a 65 filozofickej fakulty. Medzi tými, ktorým odovzdali na slávnosti diplomy, boli aj vlaňajší študenti magisterského štúdia, ktorým pandémia neumožnila promócie absolvovať. „Sľúbili sme im to. Ostatné tohtoročné slávnostné promócie sme mali vo vnútorných priestoroch, no pre opatrenia iba po skupinách 15 absolventov, každý si mohol pozvať len dvoch hostí. Riešenie v amfiteátri bolo zo všetkých ohľadov prijateľnejšie, má kapacitu 1250 osôb, mohli prísť všetci hostia, čo aj využili. Bol to zaujímavý zážitok, aj počasie sa vydarilo,“ uviedla Peterková. V amfiteátri už ďalšie promócie fakulty neplánujú.