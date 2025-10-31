< sekcia Regióny
Trnavskú mestskú štvrť Tulipán čaká zmena organizácie dopravy
Mapa s novým dopravným usporiadaním je zverejnená na webovej stránke mesta.
Autor TASR
Trnava 31. októbra (TASR) - Trnavskú mestskú štvrť Tulipán čaká po dokončení revitalizácie uličných priestorov zmena organizácie dopravy. Mapa s novým dopravným usporiadaním je zverejnená na webovej stránke mesta.
„Spustenie novej organizácie dopravy sa uskutoční až po ukončení všetkých stavebných prác a kontrole zo strany dopravného inšpektorátu,“ priblížila samospráva s tým, že o postupnom uvádzaní nového dopravného značenia do platnosti bude verejnosť vopred informovať. Do tej doby platí pôvodné dopravné usporiadanie.
Nové dopravné značky sú už na viacerých miestach osadené, no nie sú zatiaľ aktívne - sú prekryté nepriehľadným materiálom alebo prelepené páskou. „Ide o štandardný postup, kým nebude celá zmena dopravy oficiálne spustená,“ podotklo mesto.
Eviduje prípady opakovaného svojvoľného odstránenia prekrytia značiek. „To môže viesť k zbytočne mätúcim situáciám, ktoré môžu byť potenciálne ohrozujúce - najmä ak účastníci premávky začnú reagovať na značky, ktoré ešte nie sú v platnosti,“ doplnila samospráva.
Ako podčiarkla, v rámci projektu prešli rekonštrukciou cestné komunikácie, pribudli nové cyklochodníky, bicyklová cesta, vyvýšené križovatky, aj ďalšie dopravné prvky, ktoré reflektujú potreby tejto prevažne rezidenčnej lokality.
Plánovaná zmena organizácie dopravy v tejto mestskej štvrti, ktorá prináša aj zjednosmernenie viacerých ulíc, sa už skôr stretla s kritikou z radov opozičných mestských poslancov. Mesto argumentovalo zvýšením bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a detí, ktoré navštevujú tamojšiu základnú školu.
