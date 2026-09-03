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Trnavský a Juhomoravský kraj spúšťajú pomoc pre seniorov
Počas dvojročného projektu vznikne cezhraničná sieť odborníkov, ktorá sa zameria na prepájanie sociálnych služieb a zjednodušenie administratívnych procesov.
Autor TASR
Trnava 3. septembra (TASR) - Cezhraničná spolupráca Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) a Juhomoravského kraja (JHM) prinesie nové aktivity zamerané na skvalitnenie starostlivosti o seniorov a podporu opatrovateľov. Prvé konkrétne aktivity Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) Veľká Morava odštartovali v Trnave v rámci iniciatívy CARE & SAFE. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič na štvrtkovej prezentácii projektu v Trnave.
„EZÚS Veľká Morava sme založili po vzore úspešnej spolupráce v južnom pohraničí s cieľom prinášať obyvateľom konkrétne výsledky. Dnes prechádzame od zakladateľských krokov k prvej reálnej pomoci. Iniciatíva CARE & SAFE spája kapacity Trnavského a Juhomoravského kraja, aby sme spoločne zlepšili podmienky pre seniorov aj tých, ktorí sa o nich dennodenne starajú,“ ozrejmil.
Počas dvojročného projektu vznikne cezhraničná sieť odborníkov, ktorá sa zameria na prepájanie sociálnych služieb a zjednodušenie administratívnych procesov. Seniorom bude k dispozícii 50 SOS gombíkov s nepretržitou dispečerskou službou počas 20 mesiacov. Súčasťou projektu budú aj dva workshopy o asistovanom komunitnom seniorskom bývaní určené najmä predstaviteľom samospráv a seniorských organizácií.
Projektová manažérka EZÚS Veľká Morava Viera Vančová uviedla, že veľa seniorov je dnes odkázaných na pomoc svojich blízkych, ktorí sa o nich spravidla starajú bez odbornej prípravy. „Chceme im preto túto starostlivosť čo najviac uľahčiť, pripravíme pre neformálnych opatrovateľov desať praktických výukových videí, ktoré im pomôžu zvládať starostlivosť o blízkych doma,“ ozrejmila.
Spomenula tiež odborný personál v zariadeniach sociálnych služieb, pre ktorý zorganizujú dve dvojdňové školenia zamerané na prevenciu vyhorenia a zvládanie náročných situácií. „Absolvuje ich spolu 100 pracovníkov z oboch strán hranice,“ doplnila.
Projekt počíta aj so spustením online platformy Pripravení, ktorá má prepájať dobrovoľníkov so zariadeniami sociálnych služieb. Na aktivitách sa podieľajú Juhomoravské dobrovoľnícke centrum, Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja, Euroregión Pomoraví, Mosty bez hraníc a Masarykova univerzita.
Celkový rozpočet projektu financovaného z programu Interreg Slovensko - Česko predstavuje 784.000 eur. Podiel EZÚS Veľká Morava je 226.000 eur.
„EZÚS Veľká Morava sme založili po vzore úspešnej spolupráce v južnom pohraničí s cieľom prinášať obyvateľom konkrétne výsledky. Dnes prechádzame od zakladateľských krokov k prvej reálnej pomoci. Iniciatíva CARE & SAFE spája kapacity Trnavského a Juhomoravského kraja, aby sme spoločne zlepšili podmienky pre seniorov aj tých, ktorí sa o nich dennodenne starajú,“ ozrejmil.
Počas dvojročného projektu vznikne cezhraničná sieť odborníkov, ktorá sa zameria na prepájanie sociálnych služieb a zjednodušenie administratívnych procesov. Seniorom bude k dispozícii 50 SOS gombíkov s nepretržitou dispečerskou službou počas 20 mesiacov. Súčasťou projektu budú aj dva workshopy o asistovanom komunitnom seniorskom bývaní určené najmä predstaviteľom samospráv a seniorských organizácií.
Projektová manažérka EZÚS Veľká Morava Viera Vančová uviedla, že veľa seniorov je dnes odkázaných na pomoc svojich blízkych, ktorí sa o nich spravidla starajú bez odbornej prípravy. „Chceme im preto túto starostlivosť čo najviac uľahčiť, pripravíme pre neformálnych opatrovateľov desať praktických výukových videí, ktoré im pomôžu zvládať starostlivosť o blízkych doma,“ ozrejmila.
Spomenula tiež odborný personál v zariadeniach sociálnych služieb, pre ktorý zorganizujú dve dvojdňové školenia zamerané na prevenciu vyhorenia a zvládanie náročných situácií. „Absolvuje ich spolu 100 pracovníkov z oboch strán hranice,“ doplnila.
Projekt počíta aj so spustením online platformy Pripravení, ktorá má prepájať dobrovoľníkov so zariadeniami sociálnych služieb. Na aktivitách sa podieľajú Juhomoravské dobrovoľnícke centrum, Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja, Euroregión Pomoraví, Mosty bez hraníc a Masarykova univerzita.
Celkový rozpočet projektu financovaného z programu Interreg Slovensko - Česko predstavuje 784.000 eur. Podiel EZÚS Veľká Morava je 226.000 eur.