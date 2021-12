Trnavský a Juhomoravský kraj vytvorili zoskupenie EZÚS Veľká Morava

Trnava 19. decembra (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) a Juhomoravský kraj vytvorili Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) Veľká Morava. Vzniklo v čase, keď si kraje pripomínajú 15. výročie uzatvorenia dohody o partnerstve a cezhraničnej spolupráci. Počas tohto obdobia zrealizovali množstvo aktivít a projektov na oboch brehoch rieky Morava v oblastiach vzdelávania, kultúry, ochrany životného prostredia či cestovného ruchu.



"Vďaka nemu budeme môcť komplexne pristupovať k rozvoju územia a časom sa do neho môžu pridať ďalšie aktivity. Zoskupenie je otvorené aj ďalším krajom ako Zlínsky kraj či susedný Trenčiansky samosprávny kraj. Zámerom je, aby primárne spolupracovali štyri kraje," uviedol pre TASR predseda TTSK Jozef Viskupič.



Okruhy spolupráce sa týkajú tém ako infraštruktúra, informačné technológie, sociálna starostlivosť, zdravotníctvo, kultúra a životné prostredie. "Tieto iniciatívy chceme financovať z prostriedkov Európskej únie. S rovnakým zoskupením už máme skúsenosti z južného Slovenska, kde bolo výrazne úspešné v rámci Fondu malých projektov. Dokázali sme pre naše mestá pripraviť schémy, ktoré mali financovanie v rozmedzí od 20.000 do 50.000 eur z jednej aj druhej strany hranice," doplnil Viskupič.



Financie z eurofondov má kraj už schválené na dva cykloúseky Moravskej cyklomagistrály. "Budú sa nám ľahšie dokončovať, ak bude funkčné toto zoskupenie. Dúfam, že to pomôže aj rozvoju cestovného ruchu, Cyrilometodskej ceste či Archeoparku Kopčany – Mikulčice, ktorý chceme zaradiť do zoznamu kultúrneho svetového dedičstva UNESCO, a ďalším projektom," informoval predseda TTSK.



Po vzniku zoskupenia očakáva Trnavský kraj zintenzívnenie spolupráce v oblasti kultúry, či už v rámci galérií a múzeí, ale aj v rámci folklórnych skupín či gastronomických tradícií.