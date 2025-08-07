< sekcia Regióny
Trnavský a Olomoucký kraj pokračovali ďalším spoločným rokovaním
Autor TASR
Trnava 7. augusta (TASR) - Spolupráca medzi Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) a Olomouckým krajom pokračovala ďalším spoločným rokovaním. Na základe pozvania predsedu TTSK Jozefa Viskupiča zavítal do Trnavy a okolia hajtman Olomouckého kraja Ladislav Okleštěk s delegáciou. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
Stretnutie sa uskutočnilo v kontexte napĺňania dohody o spolupráci z februára tohto roka a bolo zamerané na výmenu skúseností, predstavenie úspešných projektov a diskusiu o možnostiach prehlbovania partnerstva. „V cezhraničnej spolupráci s Českou republikou, naším prirodzene najbližším spojencom, ideme príkladom vláde. Partnerstvo s Olomouckým krajom má pre nás nielen symbolický, ale aj praktický význam. Opätovaná návšteva našich českých kolegov potvrdzuje, že naša dohoda o spolupráci z februára nezostala len na papieri, ale stala sa impulzom pre konkrétne aktivity,“ zdôraznil Viskupič.
Jednou z hlavných tém bolo duálne vzdelávanie, ktoré v Trnavskom kraji dlhodobo patrí medzi priority. Hostia sa oboznámili s prístupom krajskej samosprávy k prepájaniu škôl a zamestnávateľov vrátane Župného balíka výhod, ktorý kraj poskytuje študentom a ktorý zahŕňa štipendium, bezplatné cestovanie prímestskou dopravou a ubytovanie v školských internátoch. „Českí partneri predstavili rozsiahlu transformáciu pobytových sociálnych služieb, zameranú na prechod od inštitucionálnej starostlivosti k individuálnejšej a komunitnej forme podpory. Tento prístup môže byť inšpiráciou aj pre slovenské regióny, ktoré sa pripravujú na modernizáciu sociálnych služieb v kontexte pripravovanej reformy,“ ozrejmili z TTSK.
Rokovanie sa uskutočnilo v Západoslovenskom múzeu v Trnave, ktorého výstavné priestory si hostia mali možnosť pozrieť. Program pokračoval v Dolnej Krupej spoločným obedom, riadenou degustáciou tradičných výrobkov z medu a návštevou rozária pomenovaného po pestovateľke ruží Márii Henriete Chotekovej. „Verím, že ďalšie spoločné projekty budú prirodzeným pokračovaním našich dobrých vzťahov,“ dodal Okleštek.
