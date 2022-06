Trnavský a Zlínsky kraj chcú spolupracovať v oblasti cestovného ruchu

Trnava 15. júna (TASR) – O nadviazaní užšej spolupráce v oblasti cestového ruchu, podpore spolupráce v oblasti športu a o sociálnej oblasti diskutovali na stretnutí v Trnave predsedovia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) a Zlínskeho kraja. Rozhovor prebiehal aj o Európskom zoskupení územnej spolupráce Veľká Morava, informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



"So zlínskym hajtmanom Radimom Holišom sme sa oficiálne stretli prvýkrát a verím, že to bude začiatok vzájomne prospešnej spolupráce a výmeny skúseností," uviedol Viskupič. Doplnil, že TTSK ako jediný z krajov susedí s troma štátmi - Českou republikou, Maďarskom a Rakúskom. "Tento potenciál napĺňame budovaním cezhraničných partnerstiev, v rámci ktorých vznikajú projekty užitočné pre našich obyvateľov i turistov," doplnil.



Predstavitelia hovorili o organizovaní športových podujatí s účasťou oboch krajov, témou bolo aj fungovanie zariadení sociálnych služieb, ich systém financovania a deinštitucionalizácie. V oblasti podpory cestovného ruchu je zo strany Zlínskeho kraja záujem spolupracovať pri značení turistických chodníkov spoločne s TTSK, Krajskou organizáciou cestovného ruchu Trnavský kraj a Klubom slovenských turistov.



"Počas návštevy Trnavského kraja som mal možnosť pozrieť si aj citlivo opravený vodný kolový mlyn v Jelke. Diskutovali sme o tom, ako synchronizovane postupovať pri rozvoji destinácie aj vďaka dotáciám z európskych zdrojov, napríklad z programu cezhraničnej spolupráce Interreg. Máme na čom stavať, veď naše kraje prepája európsky významná Cyrilometodská cesta, ktorú už niekoľko rokov spoločne propagujeme," uviedol Holiš.



Zakladateľmi Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Veľká Morava sú TTSK a Juhomoravský kraj. Perspektívne môžu do zoskupenia vstúpiť Trenčiansky samosprávny kraj a Zlínsky kraj. "Cieľom nového formátu spolupráce je posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti regiónov prostredníctvom strategického riadenia rozvoja územia v okolí spoločnej česko-slovenskej hranice," dodal Viskupič.