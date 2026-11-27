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Trnavský advent sa začne rozsvietením stromčeka za zvuku orchestra
Program sa začne o 17.30 h na Námestí SNP.
Autor TASR
Trnava 27. novembra (TASR) - Advent v Trnave sa začne v piatok zvonením zvončekov a rozsvietením vianočného stromčeka na Trojičnom námestí. Program otvorí sprievod veľkých anjelských bábok a dychový orchester. Trhy potrvajú do 22. decembra a ponúknu koncerty, vystúpenia, stredoveké trhy a ďalšie podujatia. TASR o tom informovala Viera Tranžíková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism - Región Trnava.
Program sa začne o 17.30 h na Námestí SNP. Odtiaľ vyrazí sprievod bábok. Počas cesty rozsvietia 175 Herrnhutských hviezd z tradičnej manufaktúry v nemeckom Sasku, ktoré budú počas adventu zdobiť Ružový park.
Sprievod bude pokračovať na Trojičné námestie, kde sa o 18.00 h začne rozsvietenie vyše 35-ročného smreka z Hrnčiaroviec nad Parnou. Návštevníci si môžu priniesť zvončeky a zapojiť sa. Večerný program doplní spevácky zbor Cantilena.
Do adventného programu sa zapojí takmer 1100 detí z materských a základných škôl. Súčasťou budú aj detské diskotéky a mikulášsky program 5. decembra. V Kostole sv. Jakuba sa uskutoční cyklus štyroch adventných koncertov.
Na pešej zóne pribudne 4,5 metra vysoká drevená zvonica vianočných prianí so sedemkilogramovým zvonom. Návštevníci si v nej budú môcť zazvoniť a vysloviť svoje želanie. Od 18. do 20. decembra sa na Námestí sv. Mikuláša uskutočnia stredoveké adventné trhy. Program doplnia večerné prehliadky.
V rámci projektu Poháriky dobrých skutkov môžu návštevníci venovať zálohu za vratný pohárik na podporu regionálnych neziskových a charitatívnych organizácií.
Mestský trh v súvislosti s adventnými trhmi od 20. novembra do 19. decembra presunuli na Hlavnú ulicu smerom k Námestiu SNP. Posledný tohtoročný trh sa uskutoční 18. a 19. decembra.
Program sa začne o 17.30 h na Námestí SNP. Odtiaľ vyrazí sprievod bábok. Počas cesty rozsvietia 175 Herrnhutských hviezd z tradičnej manufaktúry v nemeckom Sasku, ktoré budú počas adventu zdobiť Ružový park.
Sprievod bude pokračovať na Trojičné námestie, kde sa o 18.00 h začne rozsvietenie vyše 35-ročného smreka z Hrnčiaroviec nad Parnou. Návštevníci si môžu priniesť zvončeky a zapojiť sa. Večerný program doplní spevácky zbor Cantilena.
Do adventného programu sa zapojí takmer 1100 detí z materských a základných škôl. Súčasťou budú aj detské diskotéky a mikulášsky program 5. decembra. V Kostole sv. Jakuba sa uskutoční cyklus štyroch adventných koncertov.
Na pešej zóne pribudne 4,5 metra vysoká drevená zvonica vianočných prianí so sedemkilogramovým zvonom. Návštevníci si v nej budú môcť zazvoniť a vysloviť svoje želanie. Od 18. do 20. decembra sa na Námestí sv. Mikuláša uskutočnia stredoveké adventné trhy. Program doplnia večerné prehliadky.
V rámci projektu Poháriky dobrých skutkov môžu návštevníci venovať zálohu za vratný pohárik na podporu regionálnych neziskových a charitatívnych organizácií.
Mestský trh v súvislosti s adventnými trhmi od 20. novembra do 19. decembra presunuli na Hlavnú ulicu smerom k Námestiu SNP. Posledný tohtoročný trh sa uskutoční 18. a 19. decembra.