Trnavský archív chystá ochutnávku vianočných koláčov z Prvej republiky

Trnava 4. decembra (TASR) – Vianočné cukrovinky, aké jedli Trnavčania už v rokoch Prvej česko-slovenskej republiky bude možné ochutnať v utorok 6. decembra v Štátnom archíve (ŠA) v Trnave. Budú pripravené podľa osvedčených receptov dvoch Trnavčaniek, ktorých rodinné receptáre sú v ŠA uložené. Informovala o tom jeho riaditeľka Júlia Ragačová.



"Prvou pekárkou sladkostí bola Alžbeta Leiherová. Z jej receptov v našej ponuke nebudú chýbať chlebíky -biskupský, kapucínsky a orechový. Druhou dámou je Ita Bežová, ktorá pochádzala z Čiech. Do Trnavy prišla so svojím manželom a priniesla si so sebou aj recepty, ktoré sa v ich rodine piekli dlhé roky. Jedným je recept na mandľovo-vanilkové rožky," uviedla. Cukrovinky, ktoré návštevníci vyskúšajú počas akcie Vianoce v archíve, sa rozhodli pripraviť sami jeho pracovníci.



Vo vianočnej ochutnávke nebudú chýbať ani koláčiky, ktoré si mnohí pamätajú z čias socializmu a v minulosti boli súčasťou štedrovečerného stola nejednej rodiny. "Bude sa nielen ochutnávať, ale pripravené budú aj prepisy jednotlivých receptov, ktoré si záujemcovia môžu vziať domov. Možno sa niektoré z receptov stanú súčasťou vášho tohtoročného vianočného menu," doplnila Ragačová.



Podľa nej budú môcť návštevníci posúdiť, ako sa v priebehu 100 rokov zmenili chute a preferencie ľudí. "V zásade sa od tých našich dnešných veľmi nelíšia, základnými ingredienciami boli vo vianočných receptoch najmä med, orechy, citrónová kôra a rôzne druhy korenia, napríklad klinčeky alebo vanilka. Rozdiely by sa v nich však našli. Recepty sú písané na rozhodne menší počet zákuskov, než tie dnešné. Zároveň sú však koláče výrazne sladšie," konštatovala Ragačová.



Sprievodným programom bude výstava kópií archívnych dokumentov na tému Vianoce kedysi. Zastúpené budú fotografie, ktoré v druhej polovici 20. storočia vyhotovil Július Nagy, ktorý dlhé roky pôsobil ako organista v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Jeho každoročnou prácou bolo aj inštalovanie tamojšieho betlehema. Okrem toho počas vianočných sviatkov prešiel kostoly v Trnave a fotografoval jednotlivé betlehemy. "Vďaka nemu máme dnes v archíve zbierku fotografií s touto tematikou a časť z nich si bude možné prezrieť na našom podujatí. Chýbať na výstave nebudú ani vianočné skladby či dobové vianočné pozdravy," dodala riaditeľka archívu.