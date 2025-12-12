Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trnavský bikesharing zaznamenal v tomto roku 65.147 výpožičiek

Na snímke koleso bicykla. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Autor TASR
Trnava 12. decembra (TASR) - Mestský systém zdieľaných bicyklov v Trnave zaznamenal vo svojej ôsmej sezóne 65.147 výpožičiek, pričom ich priemerná dĺžka bola 15 minút. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová s tým, že Trnavský bikesharing ukončí tohtosezónnu prevádzku v pondelok 15. decembra.

Klasické zdieľané bicykle aj elektrobicykle budú podľa jej slov postupne stiahnuté z obehu a ako vždy počas zimnej pauzy prejdú technickou údržbou. „Takmer 3000 aktívnych používateľov spolu počas sezóny najazdilo viac než 300.000 kilometrov. Opätovné spustenie Trnavského bikesharingu je predbežne plánované na druhú polovicu februára 2026 podľa poveternostných podmienok,“ doplnila.
