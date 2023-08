Dobrofest prinesie do Trnavy tri dni dobrej hudby

Trnava 10. augusta (TASR) - Medzinárodný hudobný festival Dobrofest prinesie do Trnavy charakteristický zvuk rezofonickej gitary – dobro počas troch dní od stredy 23. do piatku 25. augusta. Koncerty sa uskutočnia v kultúrnom centre Nádvorie, podujatie pripomenie 130. výročie narodenia vynálezcu dobra, amerického Slováka Johna Dopyeru z Dolnej Krupej pri Trnave. Informoval o tom za organizátorov Andrej Halada.



Dobrofest začali v Trnave organizovať v roku 1992 a počas nasledujúcich takmer dvoch desaťročí na ňom vystúpili svetové mená nielen žánru bluegrass. Po niekoľkoročnej prestávke sa v pozmenenej podobe do Trnavy vrátil. Slávnostné otvorenie ročníka 2023 sa uskutoční v stredu v Dome hudby M. Sch. Trnavského, kde je inštalovaná jediná výstava venovaná rezofonickým gitarám na svete s názvom Dobro - dvorana slávy. Mimoriadne v spolupráci so Západoslovenským múzeom bude otvorená aj počas festivalu.



V prvý deň sa publiku predstaví New Aliquot z Česka. Vo štvrtok (24. 8.) vystúpi akustické duo Matching Ties. Tvorí ho americký spevák, gitarista, hráč na ústnu harmoniku Paul Stowe s mandolínistom a spevákom Trevorom Morrisom z Londýna. "Ozdobou tretieho, piatkového večera i celého festivalu bude vystúpenie najznámejšieho slovenského country speváka, Trnavčana Allana Mikušeka a jeho kapely, s hosťom – dobristom Henrichom Novákom. Okrem toho si návštevníci festivalu budú môcť vychutnať aj koncert českého speváka a skladateľa Roberta Křesťana s jeho skupinou Druhá tráva, v ktorej hrá najlepší český hráč na dobro Luboš Novotný," uviedol Halada. V sobotu (26. 8.) ako dozvuk festivalu sa predstaví duo Beňa & Radványi v rámci podujatia Leto na korze, organizovaného mestom Trnava. Festival organizuje Trnavská hudobná spoločnosť o. z., vstup na všetky podujatia je bezplatný.



Dobro - Dopyerova gitara sa prvýkrát objavila na hudobnej scéne v polovici dvadsiatych rokov uplynulého storočia a veľmi rýchlo sa stala takou obľúbenou, že v USA ju považujú za americký ľudový hudobný nástroj. Pomenovanie dostala po firme DOpyera BROthers. Pre svoj silný zvuk sa používanie nástroja rozšírilo do celého sveta a neovplyvnil to ani nástup elektrických gitár.