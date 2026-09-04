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Trnavský festival ponúkne ukážky včelárstva aj program pre deti
Na Hlavnej ulici vznikne včelársky trh. Návštevníci budú môcť ochutnať med. Celé piatkové dopoludnie bude venované školským skupinám v prednáškach. Dozvedia sa aj podrobnosti o apiterapii.
Autor TASR
Trnava 4. septembra (TASR) - Siedmy ročník Trnavského včelárskeho festivalu, ktorý sa začína v piatok o 9.00 h a potrvá do soboty (5. 9.) 18.00 h, ponúkne ukážky včelárstva, aktivity pre deti, výstavu fotografií či novinku v podobe zvukového tunela, ktorý je jediným na Slovensku. Program bude na Hlavnej ulici, pešej zóne a v priestoroch Kreatívneho centra Trnava. Pre TASR to uviedol jeden z organizátorov Marcel Jakabovič.
„Včelársky festival je oslavou včelárskeho remesla a všetkého, čo nám včely prinášajú. Nejde pritom iba o med, ale najmä o význam včiel pre krajinu a opeľovanie rastlín,“ ozrejmil.
Podľa neho je festival určený predovšetkým širokej verejnosti a rodinám s deťmi. „Chceme ukázať, že včelárstvo nie je iba o mede, ale že včely majú zásadný význam pre celú krajinu, pretože ich najdôležitejšou činnosťou je opeľovanie rastlín. Zároveň sa snažíme prepájať ľudí priamo s lokálnym včelárom,“ skonštatoval.
Na Hlavnej ulici vznikne včelársky trh. Návštevníci budú môcť ochutnať med. Celé piatkové dopoludnie bude venované školským skupinám v prednáškach. Dozvedia sa aj podrobnosti o apiterapii.
Deti si budú môcť vyrobiť sviečky z včelieho vosku, voskované obrúsky, ozdobiť medovník alebo vytvoriť pletenú včielku. „Pre deti sú najzaujímavejšie vždy živé včely, ktoré budú môcť bezpečne pozorovať cez presklené steny pozorovacieho úľa. Uvidia, čo sa deje priamo vo včelstve, no a tí šikovnejší sa môžu pokúsiť medzi tisíckami robotníc nájsť včeliu kráľovnú,“ zhrnul.
Sobotný program sa taktiež začne prednáškami včelách a popoludní sa uskutoční verejný rozhovor s včelárom Rastislavom Hvizdošom, ktorý sa stará o viac ako 300 včelstiev. Festival doplní výstava fotografií Michaely Berecovej a prezentácia enkaustických malieb Jany Dekýšovej.
Novinkou bude zvukový tunel, priblížiť má včelí úľ. „Ide o náš vlastný nápad,“ zdôraznil s tým, že ide o šesť tematických zvukových panelov. „Návštevník medzi ne vstúpi a na chvíľu sa ocitne priamo vo vnútri včelieho úľa. Zvuk budú sprevádzať vibrácie, takže nebudete vnímať iba sluchom. Týmto spôsobom chceme sprostredkovať ruch, energiu a silu tisícok včiel žijúcich v jednom dokonale organizovanom spoločenstve,“ vysvetlil.
Organizátorom je Základná organizácia (ZO) Slovenského zväzu včelárov (SZV) v Trnave. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2020. „Myšlienka vznikla vo vedení ZO SZV v Trnave. Tá je aj organizátorom podujatia doteraz, ale za jeho súčasnou podobou stoja najmä traja včelári, sme to my, Dušan Blahút, František Hájik a ja,“ doplnil.
„Včelársky festival je oslavou včelárskeho remesla a všetkého, čo nám včely prinášajú. Nejde pritom iba o med, ale najmä o význam včiel pre krajinu a opeľovanie rastlín,“ ozrejmil.
Podľa neho je festival určený predovšetkým širokej verejnosti a rodinám s deťmi. „Chceme ukázať, že včelárstvo nie je iba o mede, ale že včely majú zásadný význam pre celú krajinu, pretože ich najdôležitejšou činnosťou je opeľovanie rastlín. Zároveň sa snažíme prepájať ľudí priamo s lokálnym včelárom,“ skonštatoval.
Na Hlavnej ulici vznikne včelársky trh. Návštevníci budú môcť ochutnať med. Celé piatkové dopoludnie bude venované školským skupinám v prednáškach. Dozvedia sa aj podrobnosti o apiterapii.
Deti si budú môcť vyrobiť sviečky z včelieho vosku, voskované obrúsky, ozdobiť medovník alebo vytvoriť pletenú včielku. „Pre deti sú najzaujímavejšie vždy živé včely, ktoré budú môcť bezpečne pozorovať cez presklené steny pozorovacieho úľa. Uvidia, čo sa deje priamo vo včelstve, no a tí šikovnejší sa môžu pokúsiť medzi tisíckami robotníc nájsť včeliu kráľovnú,“ zhrnul.
Sobotný program sa taktiež začne prednáškami včelách a popoludní sa uskutoční verejný rozhovor s včelárom Rastislavom Hvizdošom, ktorý sa stará o viac ako 300 včelstiev. Festival doplní výstava fotografií Michaely Berecovej a prezentácia enkaustických malieb Jany Dekýšovej.
Novinkou bude zvukový tunel, priblížiť má včelí úľ. „Ide o náš vlastný nápad,“ zdôraznil s tým, že ide o šesť tematických zvukových panelov. „Návštevník medzi ne vstúpi a na chvíľu sa ocitne priamo vo vnútri včelieho úľa. Zvuk budú sprevádzať vibrácie, takže nebudete vnímať iba sluchom. Týmto spôsobom chceme sprostredkovať ruch, energiu a silu tisícok včiel žijúcich v jednom dokonale organizovanom spoločenstve,“ vysvetlil.
Organizátorom je Základná organizácia (ZO) Slovenského zväzu včelárov (SZV) v Trnave. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2020. „Myšlienka vznikla vo vedení ZO SZV v Trnave. Tá je aj organizátorom podujatia doteraz, ale za jeho súčasnou podobou stoja najmä traja včelári, sme to my, Dušan Blahút, František Hájik a ja,“ doplnil.