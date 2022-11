Trnavský festival spisovateľov Ypsalon je v tomto roku medzinárodný

Trnava 23. novembra (TASR) – Aktuálny ročník festivalu spisovateľov Ypsalon v Trnave sa začína v stredu a bude trvať nasledujúce tri dni. Do soboty (26. 11.) prinesie v Kultúrnom centre Malý Berlín stretnutia s tvorcami, každý z večerov je inak tematicky zameraný. Informovala o tom TASR jeho dramaturgička Soňa Jakubove.



"V tomto roku, keď sa po dvoch pandemických online ročníkoch opäť stretneme naživo s čitateľmi, rezonujú na Ypsalone mená, ako Mila Haugová, Balla, Marek Vadas a ďalší. Oproti predchádzajúcim rokom sme sa rozhodli pozvať aj zahraničných hostí," uviedla Jakubove.



Úvodný deň Vzájomná blízkosť tak bude patriť ukrajinským tvorcom. Festival pozval vydavateľku Liliu Omelianenko, ktorá sa od vypuknutia vojnového konfliktu venuje svojej práci zo Slovenska, príde aj novinárka a spisovateľka Olesia Jaremčuk, s ktorou bude hovoriť novinár Marek Tóda, a Ypsalon bude hostiť i jedného z najznámejších ukrajinských spisovateľov Jurija Andruchovyča. Toho vyspovedá spisovateľ Michal Hvorecký. Všetky rozhovory budú tlmočené do slovenčiny.



Témou štvrtka (24. 11.) sú Návraty domov so spisovateľmi dvoch generácií Milou Haugovu a Jánom Púčekom, konať sa bude diskusia (aj) o rurálnosti v mladej slovenskej próze s moderátorom Michalom Tallom. Pred večernými literárnymi stretnutiami je naplánovaná ešte Noc filozofie. O Obraze medzi stredovekom a súčasnosťou bude hovoriť Anton Vydra s hosťom Ivanom Gerátom, o japonskom existencializme a Nišitani Keidžim Matúš Porubjak s Dominikom Novosádom. Odznie aj autorská poézia.



Piatok (25. 11.) má tému (ne)pochopenie a začne sa spomienkou na Alberta Camusa pri 80. výročí vydania jeho Cudzinca, pozvánku na diskusiu prijali Nicol Hochholczerová a Balla. V sobotu vystúpia na tému Z iného uhla Marek Vadas, Weronika Gogola a český novinár a spisovateľ Pavel Kosatík, autor knihy Slovenské století a Slovensko 30 let poté.



Na Ypsalone bude fungovať aj festivalové kníhkupectvo. "Jeho ponuka bude obohatená, lebo okrem tradičných kníh pozvaných tvorcov bude ponúkať aj tituly, ktoré oni sami a tiež moderátori večerov odporučili a patria k ich obľúbeným alebo ich v poslednej dobe zaujali," doplnila Jakubove.