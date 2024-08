Trnavský jarmok budú sprevádzať aj dočasné dopravné obmedzenia

Trnava 12. augusta (TASR) - V Trnave sa od 12. do 15. septembra uskutoční Tradičný trnavský jarmok. Sprevádzať ho budú aj viaceré dočasné dopravné obmedzenia. Radnica o tom informovala na svojom webe.



Zásobovanie, vjazd či státie motorových vozidiel v lokalite jarmočiska bude povolený ráno do 9.00 h a po skončení predaja po 20.00 h iba s platnou kartou vydanou mestom Trnava. "V odôvodnených prípadoch bude vjazd možný aj počas dňa," priblížila samospráva.



Obyvateľom zóny bude vjazd do zóny jarmočiska povolený. "Vodiči budú však povinní preukázať na výzvu príslušníka mestskej polície relevantným spôsobom (napr. dokladom totožnosti, listom vlastníctva, nájomnou zmluvou a pod.) skutočnosť, že sú obyvateľmi zóny," spresnilo mesto.



V prípade, ak by jazda vozidla v zóne ohrozila pohyb chodcov, najmä v časoch, keď je zóna plná chodcov, môže príslušník mestskej polície vjazd do zóny obmedziť alebo zakázať. "Vozidlá obyvateľov zóny smú v zóne jarmočiska stáť iba na miestach, ktoré sú dopravným značením označené ako parkovisko," doplnila samospráva.



Uzávery sa začnú postupne od utorka 10. septembra a potrvajú prevažne do pondelka 16. septembra. Lokality, kde sa podujatie uskutoční, budú označené príslušným dopravným značením ako pešia zóna.