Trnavský jarmok sa tento rok premení na Jarmočný víkend

Trnava 9. septembra (TASR) - Tradičný trnavský jarmok (TTJ) tento rok nahradí z dôvodu pandémie Jarmočný víkend v Trnave. Radnica pôvodne ohlásila od 10. do 12. septembra iba stánky ľudových remesiel. Keďže sa Trnava aktuálne nachádza v rámci covid automatu v zelenej farbe, pridali neskôr aj kolotoče. Podľa hovorkyne Veroniky Majtánovej budú nakoniec otvorené aj stánky s občerstvením, hoci nie v réžii mesta. Kultúrny program na hlavnom námestí v tomto roku bude chýbať, v Dome hudby je pripravené podujatie Jarmočné čriepky a v Parku Antona Bernoláka obľúbený Stredovek pod hradbami.



Program odštartuje v piatok (10.9.) Rozlúčka s letom v mestskom amfiteátri, predstaví sa trnavská skupina Hudba z Marsu a spevák Richard Müller. Stredovek pod hradbami s dlhoročnou tradíciou prináša novinku - živú simuláciu stredovekého mestečka. „Vyskúšať si bude možné život remeselníka, alebo aké je to byť kočovným obchodníkom s karavánou. Možno niektorých, naopak, zláka dobrodružstvo a nechajú sa naverbovať do mestskej posádky, ktorá sa stará o poriadok v uliciach," uviedol Matej Juran z Mestského kultúrneho strediska Trnava.



Fungovať bude i GPS hra Mocný opasok, počas víkendu so špeciálnymi interaktívnymi živými výstupmi hercov pri jednotlivých stanovištiach. Podujatie je vhodné pre celú rodinu a ponúka vyriešiť záhadu a nájsť kľúč od dolnej brány trnavských hradieb.



Na Jarmočných čriepkoch, ktoré organizuje Trnavské osvetové stredisko, budú ponúkať aj ľudovoumelecké výrobky a počas dvoch večerov sa predstavia Funny Fellows, Bystrík Banda, Vanessa Šarközi & Miloš Biháry Gypsy Jazz Project a ďalší.



„Zároveň si v piatok a v sobotu budú môcť všetci jarmočníci užiť pohľad na Trnavu z mestskej veže v predĺženom čase od 10.00 do 19.00 hodiny," doplnil Alexander Prostinák, zastupujúci výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.



„Tohtoročný alternatívny program si nebude vyžadovať špeciálny dopravný režim, ako bývalo zvykom počas TTJ. Všetky komunikácie budú prejazdné a obyvatelia centra budú mať umožnený vjazd k svojim bytovkám,“ uviedla Majtánová. Výnimkou je Dolnopotočná ulica, ktorá bude až do 13. septembra uzavretá, prejazdná bude iba pre zásobovanie a záchranné zložky. „Obchádzková trasa povedie po Paulínskej ulici, na ktorej bude dočasne umožnená obojstranná premávka a bude pozastavená možnosť parkovania vozidiel,“ doplnila hovorkyňa.