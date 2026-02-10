< sekcia Regióny
Trnavský jarmok sa tento rok uskutoční od 10. do 13. septembra
Autor TASR
Trnava 10. februára (TASR) - Trnavský jarmok sa tento rok uskutoční od 10. do 13. septembra. Termín konania akcie odobrilo Mestské zastupiteľstvo v Trnave na utorkovom zasadnutí. Podujatie oficiálne otvorí historický sprievod centrom mesta.
Samospráva počíta v rámci Trnavského jarmoku s príjmami na úrovni 240.000 eur. Z toho úhrady za účasť majú tvoriť 150.000 eur a nájom pre kolotoče 90.000 eur. Celkové výdavky na podujatie sa očakávajú na úrovni 284.990 eur.
„Akcia bude organizovaná ako prezentácia tradičných ľudových remesiel, na ktorej sa zúčastnia predovšetkým ľudoví regionálni remeselníci, ktorí oživia zabudnuté umenia, techniky a technológie výroby a dokážu ich návštevníkom predviesť,“ uvádza sa v dôvodovej správe materiálu.
Uprednostnení budú podľa mestskej samosprávy tí remeselníci, ktorí prídu na všetky dni konania akcie a majú vlastnú remeselnú výrobu, budú predvádzať ukážky remesla, výhodou je oblečený kroj. Dôraz bude kladený na oblečenie a obuv, vzhľad stánku a predvádzanie diela.
Mesto Trnava objedná u dodávateľa zabezpečenie dobových stánkov pre remeselníkov, ktorí budú umiestnení na Hlavnej ulici. Ulica Dolné bašty nebude tento rok zaradená do lokality konania jarmoku z dôvodu prebiehajúcej výstavby.
Na parkovisku na Ulici Vajanského pri „katastri“ sa ruší občerstvovacie centrum a lokalita bude určená na umiestnenie a prevádzkovanie kolotočov. Občerstvovacie centrum bude opäť zriadené na parkovisku pri Bernolákovej bráne. Predajcovia budú umiestnení aj na Streleckej ulici a v časti Námestia SNP popri hoteli.
Koncerty na Trojičnom námestí budú v piatok, sobotu a nedeľu od poobedňajších hodín do večera. Zároveň sú plánované aj podujatia Stredovek pod hradbami, Ľudová Veselica a Rozprávkový svet.
Trnavskí mestskí poslanci v utorok odsúhlasili aj organizačné zabezpečenie akcie Májový kvet, ktorá sa uskutoční od 7. do 9. mája. Umiestnenie predajcov je plánované na Hlavnej ulici až po Kostol sv. Heleny. Tiež na Hviezdoslavovej ulici a na Štefánikovej ulici v prípade dostatočného počtu záujemcov.
