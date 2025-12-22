< sekcia Regióny
Trnavský kraj a Békešská župa plánujú cezhraničnú spoluprácu
Kľúčovým bodom programu bolo rokovanie s predsedom Békešskej župy Sándorom Molnárom, počas ktorého predstavitelia oboch krajov podpísali zámer o spolupráci.
Trnava 22. decembra (TASR) - Delegácia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) absolvovala 15. a 16. decembra oficiálnu pracovnú návštevu Békešskej župy v Maďarsku. Cieľom návštevy bolo posilnenie cezhraničných vzťahov a diskusia o nadviazaní konkrétnej spolupráce medzi oboma regiónmi. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
Kľúčovým bodom programu bolo rokovanie s predsedom Békešskej župy Sándorom Molnárom, počas ktorého predstavitelia oboch krajov podpísali zámer o spolupráci. Partnerstvo sa má zameriavať najmä na oblasť školstva a kultúry, s dôrazom na podporu cezhraničnej spolupráce škôl a rozvoj spoločných kultúrnych aktivít. Už vo februári 2026 je naplánované pracovné stretnutie formou okrúhleho stola, na ktorom budú dohodnuté konkrétne kroky a vybrané inštitúcie zapojené do spolupráce.
„Som presvedčený, že partnerstvo medzi Trnavskou a Békešskou župou prinesie ovocie v oblasti vzdelávania, kultúry a prispeje k zlepšovaniu susedských vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič. Súčasťou programu boli aj rokovania v mestách Békešská Čaba, Slovenský Komlóš a Sarvaš, kde sa delegácia stretla s predstaviteľmi miestnych samospráv a slovenských inštitúcií. „Cezhraničná spolupráca je pre regióny veľmi dôležitá, prináša konkrétne výsledky a posilňuje susedské vzťahy,“ doplnil podpredseda TTSK József Berényi.
