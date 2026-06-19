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Trnavský kraj a IPčko pripravujú workshop o zvládaní prázdnin
Cieľom pripravovaného webinára je poskytnúť rodičom praktické rady, ako s deťmi komunikovať a ako im byť oporou v prípade psychickej nepohody.
Autor TASR
Trnava 19. júna (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v spolupráci s občianskym združením IPčko pripravuje bezplatný online workshop pre rodičov zameraný na podporu duševného zdravia detí a mladých ľudí počas letných prázdnin. Uskutoční sa v utorok (23. 6.) v čase od 17.00 do 18.00 h. Má pomôcť rodičom lepšie rozpoznať varovné signály a zvládať náročné situácie, ktoré môže priniesť obdobie mimo školského režimu. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Cieľom pripravovaného webinára je poskytnúť rodičom praktické rady, ako s deťmi komunikovať a ako im byť oporou v prípade psychickej nepohody. „Zapájame nielen študentov, ale aj rodičov a pedagógov, aby sme vytvárali komplexný systém podpory a prevencie,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Odborníci z IPčka priblížia, ako s dospievajúcimi počas leta citlivo komunikovať, ako reagovať na ich pocity osamelosti či úzkosti a ako im pomôcť zvládať zmenu denného režimu po skončení školského roka. Študenti môžu počas celých letných prázdnin využívať anonymnú a bezplatnú pomoc IPčka prostredníctvom e-mailovej poradne, online chatu alebo nonstop krízovej linky.
Cieľom pripravovaného webinára je poskytnúť rodičom praktické rady, ako s deťmi komunikovať a ako im byť oporou v prípade psychickej nepohody. „Zapájame nielen študentov, ale aj rodičov a pedagógov, aby sme vytvárali komplexný systém podpory a prevencie,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Odborníci z IPčka priblížia, ako s dospievajúcimi počas leta citlivo komunikovať, ako reagovať na ich pocity osamelosti či úzkosti a ako im pomôcť zvládať zmenu denného režimu po skončení školského roka. Študenti môžu počas celých letných prázdnin využívať anonymnú a bezplatnú pomoc IPčka prostredníctvom e-mailovej poradne, online chatu alebo nonstop krízovej linky.