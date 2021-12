Trnavský kraj bude cez víkend očkovať v troch mestách

Trnava 1. decembra (TASR) - V závere tohto týždňa sa bude v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) očkovať proti ochoreniu COVID-19 v očkovacích centrách v Dunajskej Strede, Trnave a v Skalici. Prvé, druhé a tretie dávky vakcín od Moderny pre ľudí od 18 rokov a od konzorcia Pfizer/BioNTech ľuďom od 12 rokov podajú registrovaným i neregistrovaným záujemcom, pričom prednosť dostanú vždy registrovaní. Informoval o tom tlačový odbor TTSK.



Očkovanie vakcínou od Pfizer/BioNTech sa začne v piatok (3. 12). v Skalici v základnej umeleckej škole (ZUŠ). Očkovať budú v čase od 11.00 do 18.00 h.



V sobotu (4. 12.) budú vo veľkokapacitnom očkovacom centre (VOC) v strednej odbornej škole (SOŠ) rozvoja vidieka v Dunajskej Strede od 8.00 do 12.00 h očkovať vakcínou od Moderny, od 12.00 do 16.00 h od Pfizeru. VOC v Trnave v SOŠ elektrotechnickej bude od 8.00 do 13.00 h k dispozícii záujemcom o vakcínu od Moderny, od 13.00 do 18.00 h od Pfizeru. V Skalici v ZUŠ budú podávať od 9.00 do 16.00 h vakcínu od Pfizeru.



V nedeľu (5. 12.) bude otvorené VOC v Trnave od 8.00 do 15.00 h, očkovať sa bude vakcínou od Pfizeru.



Registrácia na očkovanie prebieha na webe Národného centra zdravotníckych informácií. Neplnoletí záujemcovia musia prísť v sprievode svojho zákonného zástupcu, a to aj pri podaní druhej alebo tretej dávky vakcíny.