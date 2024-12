Trnavský kraj bude mať v roku 2025 rozpočet vyše 281 miliónov eur

Trnava 11. decembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) by mal v roku 2025 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na úrovni 281,73 milióna eur vrátane finančných operácií. Najvyššou prioritou krajskej samosprávy je napriek viacerým negatívnym rizikám na príjmovej a výdavkovej strane rozpočtu udržať pokrytie kompetenčnej agendy v zodpovedajúcom štandarde vo všetkých oblastiach. Vyplýva to z návrhu budúcoročného rozpočtu, ktorý v stredu schválilo zastupiteľstvo TTSK.



Príjmy bežného rozpočtu sú plánované na úrovni 207,03 milióna eur, bežné výdavky by mali dosiahnuť 206,43 milióna eur. Kapitálové príjmy sú očakávané na úrovni 33,35 milióna eur, kapitálové výdavky by mali byť 70,63 milióna eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami v podobe úverových zdrojov a peňažných fondov. Výdavkové finančné operácie zahŕňajú obdobne ako v predchádzajúcom období splátky istín úverov vo výške takmer 4,6 milióna eur.



Len samotné zvýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty môže znamenať priame zvýšenie výdavkov TTSK až o tri milióny eur. "Na príjmovej strane sú najviac rizikové daňové príjmy, a to najmä z titulu obavy o ich naplnenie," uvádza sa v manažérskom pohľade v rámci návrhu rozpočtu TTSK.



Koncept krajského zdravotníckeho centra sa bude rozširovať do ďalších miest. "Budeme upravovať priestory pre nové ambulantné zdravotnícke zariadenie v Hlohovci. Aj na budúci rok otvoríme motivačné dotačné programy na prilákanie nových všeobecných lekárov aj lekárov-špecialistov do kraja, čím chceme prispieť k personálnemu posilneniu," zdôraznil predseda TTSK Jozef Viskupič.



V sociálnej oblasti sa vyšší územný celok zameria na rozširovanie kapacít a modernizáciu zariadení sociálnych služieb. "V Moravskom Sv. Jáne, Dojči, Piešťanoch či Hlohovci budú vybudované moderné zariadenia zodpovedajúce aktuálnym štandardom. Pokračovať budeme aj v deinštitucionalizácii zariadení, pričom na jeseň roku 2025 by mali byť dokončené dve zariadenia podporovaného bývania v Medveďove," dodal.



V oblasti dopravnej infraštruktúry zostáva prioritou rekonštrukcia mostov a modernizácia ciest druhej a tretej triedy. "Rekonštrukciou prejde napríklad most cez potok Čierna voda pri obci Veľké Úľany. Zároveň zvyšujeme rozpočet na pravidelný monitoring mostov, vďaka ktorému dokážeme včas zareagovať na ich zhoršujúci sa stav. Pokračovať sa bude vo výstavbe Vážskej cyklomagistrály a v pláne je aj vybudovanie komunikácie ku Katarínke," priblížil.



V rámci rozvoja kultúry má byť vybudovaný Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači, rozšírené a zmodernizované by mali byť priestory Divadla Jána Palárika v Trnave. "Začneme aj s perspektívne veľkou prestavbou hvezdárne v Hlohovci, z ktorej chceme spraviť unikátne centrum na popularizáciu vedy stredoeurópskeho významu," spresnil Viskupič.



V oblasti školstva bude kraj pokračovať v podpore študentov nedostatočne obsadených odborov, takisto študentov študujúcich v systéme duálneho vzdelávania prostredníctvom krajského balíka výhod, ako aj v ponuke rôznych príspevkov na motivovanie učiteľov. "Pokračovať budeme aj v debarierizácii, znižovaní energetickej náročnosti a komplexnej modernizácii stredných škôl od vybavenia odborných učební až po športoviská," doplnil predseda TTSK.