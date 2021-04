Trnavský kraj bude očkovať aj v sobotu, upozorňuje na problémy s SMS

Trnava 2. apríla (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pokračuje v očkovaní proti ochoreniu COVID-19 v troch veľkokapacitných očkovacích centrách v Dunajskej Strede, Skalici a Trnave aj v sobotu (3. 4.). TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.



Kraj je pripravený zaočkovať ďalších približne 6000 ľudí. "Medzi nimi budú aj prví záujemcovia o očkovanie s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ťažkou diagnózou, ktorí sa registrovali do župnej databázy cez portál cakarentt.sk. TTSK doteraz zaočkoval už takmer 27.500 ľudí," informoval predseda TTSK Jozef Viskupič.



"Podľa informácií od verejnosti niektorí záujemcovia registrovaní cez centrálny systém Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) vakcinacia.nczisk.sk dostali od správcu tohto systému niekoľko SMS správ s rôznym dátumom a časom očkovania," uviedla riaditeľka odboru zdravotníctva TTSK Lucia Šmidovičová.



Ako doplnila, malo by ísť predovšetkým o ľudí pôvodne objednaných na očkovanie v jednom z troch centier v sobotu 3. apríla medzi 16.00 a 18.00 h. Ponúknutý im mal byť napríklad termín 8. alebo 10. apríla. "V prípade prijatia viacerých SMS správ vždy platí termín uvedený v poslednej SMS správe, hoci v nej nebýva uvedené, že ide o nový termín očkovania. Za vzniknutú situáciu zodpovedá NCZI a Ministerstvo zdravotníctva SR. Napriek tomu sa kraj záujemcom o očkovanie ospravedlňuje za komplikácie," uviedla Šmidovičová.



Čas očkovania si je možné overiť na stránke vakcinacia.nczisk.sk/zmena, kde je možné pridelený termín aj zmeniť alebo zrušiť. V prípade otázok a nejasností sa prihlásení na očkovanie môžu obrátiť na call centrum Národného centra zdravotníckych informácií denne od 7.00 do 20.00 h na číslach 02/32 35 30 30 alebo 0800 174 174.