Trnavský kraj chce byť súčinný pri hľadaní riešenia pre stacionár ECAV

Trnava 30. apríla (TASR) – V súvislosti s rušením denného stacionára prevádzkovaného Strediskom evanjelickej diakonie Trnava (SED) inicioval Trnavský samosprávny kraj (TTSK) stretnutie zástupcov zainteresovaných strán s cieľom nájsť možnosti poskytovania sociálnych služieb klientom naďalej. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



Na stretnutí na pôde TTSK sa zúčastnili zástupcovia SED, Evanjelickej diakonie Evanjelickej cirkvi a. v. (ECAV) na Slovensku ako zriaďovateľa SED Trnava i viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská. Viskupič informoval zúčastnených o pondelkovom (27. 4.) stretnutí so zamestnancami zariadenia a rodičmi klientov, ktorých zaskočila náhla informácia o zatvorení zariadenia k 1. augustu a protestujú voči nemu. Požiadal zástupcov SED o prehodnotenie zrušenia a o obnovenie poskytovanej sociálnej služby.



"TTSK nie je ľahostajný osud 12 klientov, ktorí by prišli o možnosť využívať pre nich mimoriadne prospešnú sociálnu službu," povedal Viskupič. Informoval, že zástupcovia SED Trnava dôvodili zatvorenie neplnením priestorových podmienok celého zariadenia, v ktorom sa nachádza okrem denného stacionára aj zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb. SED Trnava sa teraz zaoberať náhradnými možnosťami poskytovania sociálnych služieb klientom bude. "TTSK bude maximálne súčinný všetkým zainteresovaným pri hľadaní riešenia. Je potrebné ho nájsť optimálne do 15. mája," doplnil Viskupič.