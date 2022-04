Trnavský kraj chce po pandémii prilákať viac turistov z Izraela

Trnava 2. apríla (TASR) - Trnavský kraj zážitkov sa ako jediný zástupca Slovenska medzi účastníkmi z 57 krajín predstavil koncom marca na veľtrhu cestovného ruchu IMTM 2022 v izraelskom Tel Avive. Počas dvoch dní ho navštívilo 26.000 ľudí. Spoločne sa v prezentačnom stánku Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj ako hostia predstavili zástupcovia Letiska Piešťany a Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany. Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj zároveň zorganizovala vlastné prezentačné podujatie pre izraelské cestovné kancelárie, touroperátorov a médiá na pôde Slovenského inštitútu v Jeruzaleme, informoval predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.



Pred pandémiou boli izraelskí návštevníci treťou najpočetnejšou skupinou v Trnavskom kraji s podielom 7,1 percenta po návštevníkoch z Českej republiky a Nemecka. Počas pandémie v roku 2021 poklesla návštevnosť na 2,3 percenta, čo predstavuje šiestu priečku v návštevnosti kraja. „Izraelský trh je z pohľadu rozvoja našej destinácie jedným z najdôležitejších. Po uvoľnení pandemických opatrení sme sa rozhodli opäť zintenzívniť našu prácu na prezentácii kraja. Vytvorili sme bilaterálny priestor na priamu komunikáciu a užšiu spoluprácu so zástupcami cestovných kancelárií, touroperátormi a obchodnými partnermi, ktorí by mohli organizovať priame lety z Izraela na Letisko Piešťany. Chceme rozvíjať výrazný potenciál incomingového turizmu, čo je naše dlhodobé úsilie,“ potvrdil Viskupič.



Workshop Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj na pôde Slovenského inštitútu v Jeruzaleme bol prvým verejným podujatím v inštitúte, ktorý bude oficiálne otvorený za účasti ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka a izraelského premiéra Naftaliho Bennetta v apríli tohto roka. Na workshope sa podľa výkonnej riaditeľky Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj Agáty Mikulovej zúčastnilo do 20 zástupcov významných izraelských médií, blogerov, influencerov a zástupcov cestovných kancelárií a touroperátorov.